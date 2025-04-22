Умер Зураб Церетели – любимый скульптор Путина

Умер скульптор, который лепил образы имперской России. В 92 года не стало Зураба Церетели –друга Путина и президента Российской академии художеств.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. В Москве 22 апреля умер Зураб Церетели – российский художник-монументалист, президент Российской академии художеств и давний соратник Владимира Путина.

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Что известно о Зурабе Церетели

Ему было 92 года. По его словам помощника художника Сергея Шагулашвили, Церетели умер ночью, в 01:30. Причиной стала остановка сердца. Информация о дате прощания пока уточняется.

Церетели был одним из самых влиятельных художников современной России, автор более 5 тысяч произведений – от фресок и мозаик до массивных скульптур в разных уголках мира.

Среди самых известных работ: памятник Петру I в Москве, монумент "Добро побеждает зло" возле ООН в Нью-Йорке, "Рождение нового человека" в Севилье и "Разрушить стену недоверия" в Лондоне.

В 2000-х Церетели даже работал над скульптурой Путина из бронзы, высотой "две натуры". А в 2024 году сам Путин официально поздравил художника с 90-летием –текст опубликовали на сайте Кремля.

Родился в Тифлисе (ныне - Тбилиси) 4 января 1934 года. Происходил из древнего грузинского рода Церетели. С конца 1960-х активно работал в сфере монументального искусства, оставив след в России, Европе, США, США Японии и Латинской Америке.

В 2014 году подписал обращение деятелей культуры в поддержку оккупации Крыма Россией.