Умер Виктор Горбачев – бывший народный депутат Украины

В понедельник, 30 июля, в Николаеве в возрасте 57 лет скоропостижно скончался Виктор Горбачев, который был народным депутатом Украины ІІІ-IV созывов (1998-2006 годов).

Об этом сообщает местное издание "Новости-N", со ссылкой на слова работников магазина "Сотка" в Николаеве, где Горбачев был гендиректором.

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Как пишет СМИ, предварительно причиной смерти политика стала остановка сердца в тот момент, когда он выходил из подъезда своего дома.

У бывшего нардепа остались жена и дочь.

Виктор Горбачев – бывший народный депутат Украины III созыва (03.1998-04.2002 годов) от избирательного округа № 127, Николаевская область. На время выборов: генеральный директор магазина № 100, беспартийный.

Народный депутат Украины IV созыва (04.2002-04.2006 годов) от избирательного округа № 128, Николаевская область, самовыдвиженец.

Был председателем постоянной комиссии по торговле, сферы услуг и защиты прав потребителей Николаевского горсовета. Также был руководителем фракции "Наша Украина" в Николаевском областном совете.

Напомним, 30 июня, в Киеве умер бывший народный депутат Украины Владимир Заплатинский. Причиной смерти стала тяжелая болезнь.