Помер Віктор Горбачов – колишній народний депутат України

У понеділок, 30 липня, у Миколаєві раптово помер Віктор Горбачов у віці 57 років, який був народним депутатом України ІІІ-IV скликань (1998-2006 років).

Про це повідомляє місцеве видання "Новости-N", з посиланням на слова працівників магазину "Сотка" в Миколаєві, де Горбачов був гендиректором.

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Як пише ЗМІ, попередньо, причиною смерті політика стала зупинка серця у той момент, коли він виходив з під'їзду свого будинку.

У колишнього нардепа залишилися дружина і дочка.

Віктор Горбачов – колишній народний депутат України III скликання (03.1998-04.2002 років) від виборчого округу № 127, Миколаївська область. На час виборів: генеральний директор магазину № 100, безпартійний.

Народний депутат України IV скликання (04.2002-04.2006 років) від виборчого округу № 128, Миколаївська область, самовисуванець.

Був головою постійної комісії з торгівлі, сфери послуг та захисту прав споживачів Миколаївської міськради. Також, був керівником фракції "Наша Україна" у Миколаївській обласній раді.

Нагадаємо, 30 червня, у Києві помер колишній народний депутат України Володимир Заплатинський. Причиною смерті стала важка недуга.