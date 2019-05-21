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      Умер один из руководителей "Революции на граните" Маркиян Иващишин

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      Во Львове умер один из руководителей "Революции на граните" Маркиян Иващишин
      Во Львове умер один из руководителей "Революции на граните" Маркиян Иващишин / Твоє Місто

      Во Львове умер один из лидеров "Революции на граните" и основатель художественного объединения "Дзыга" Маркиян Иващишин.

      О его смерти пишут близкие, друзья и известные львовяне в социальных сетях, выражая слова сочувствия.

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      Издание Zaхid.net. сообщает, что Иващишину стало плохо внезапно, он упал на тротуаре, возле своего дома. Скончался он из-за оторвавшегося тромба.

      Маркиян был одним из тех, благодаря кому Львов является Львовом. Боль. Сочувствие друзьям и близким,
      – написал мэр Львова Андрей Садовый.

      Похоронят Маркиана Иващишина на Лычаковское кладбище во Львове. Дополнительной информацию на данный момент нет.

      Вклад Маркиана Иващиниша в развитие культуры

      Родился 6 сентября 1966 года во Львове. Учился во Львовском политехническом институте, где создал центр "Студенческого Братства". Как его участник в октябре 1990 года голодал с другими студентами в Киеве во время "Революции на граните".

      Маркиян Иващишин был арт-продюсером ряда художественных проектов и организатором музыкальных фестивалей, соавтором "Львовской газеты" и руководителем радиопроекта "Инициатива Niko FM", культурным, политическим и общественным деятелем.

      Вместе и коллегами из "Братства" в 1993 году основал первый художественный центр во Львове – "Художественное объединение "Дзыга". С тех пор культурная жизнь города сосредоточилась в стенах "Дзыги" на улице, на улице Армянской.

      Маркиян Иващишин в 2006 году также избирался депутатом городского совета Львова. 18 мая 2019 года по случаю 30-летия "Студенческого Братства" президент отметил Маркияна Иващишина орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

      Организатором и продюсером каких проектам он был?
      Маркин Иващишин организатором двух фестивалей "Вывих" (Львов), арт-продюсером проектов "Вогні великого міста", "Новий Ноїв Ковчег", продюсером групп "Клуб Шанувальників Чаю", "Мертвий Півень", "Dzyga Jazz Quintet", ранних проектов "Океана Эльзы"и Русланы ("Дзвінкий Вітер"), организатором фестиваля "Проект Є" "Слухай українське", "Гранди Мистецтва", "Метро Jazz", "Флюгери Львова", "Jazz Bez", одним из основателей культурологического журнала "Четверг".

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Новости культуры Потери Новости Львова
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