Умер Петр Мельник – одиозный экс-ректор Налоговой академии времен Януковича
В воскресенье, 16 декабря, умер Петр Мельник – бывший ректор Налоговой академии и народный депутат трех созывов, который запомнился многочисленными скандалами.
Об этом сообщил адвокат покойного Игорь Черезов.
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Источник: 24 Канал
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