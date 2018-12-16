Помер Петро Мельник – одіозний екс-ректор Податкової академії часів Януковича
У неділю, 16 грудня, помер Петро Мельник – колишній ректор Податкової академії і народний депутат трьох скликань, який запам'ятався чисельними скандалами.
Про це повідомив адвокат покійного Ігор Черезов.
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Джерело: 24 Канал
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