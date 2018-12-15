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      Опоблок висуне Вілкула кандидатом в президенти

      184 Читать новость на русском
      Олександр Вілкул
      Олександр Вілкул / comments.ua

      Партія "Опозиційний блок" висуне народного депутата Олександра Вілкула кандидатом в президенти від політсили на виборах 2019 року.

      Таке рішення прийняли на з'їзді партії, пише "Інтерфакс-Україна". 

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      Політсила заявила, що готова брати участь в президентських і парламентських виборах.

      Зокрема, головою "Опозиційного блоку" обрали Бориса Колеснікова, який закликав гуртуватись навколо Вілкула. 

      "Ніякого розколу немає. Наше завдання – президентські і парламентські вибори", – сказав той. 

      Нагадаємо, 9 листопада співголова політичної партії "Опозиційний блок" і однойменної парламентської фракції Юрій Бойко і позафракційний народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабинович підписали угоду про створення "Опозиційної платформи - За життя". Напередодні кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука обрали головою політради партії "За життя"20 листопада народні депутати Бойко і Льовочкін були виключені з партії "Опозиційний блок" "за співпрацю з владою і зраду інтересів виборців". Це питання було розглянуто на засіданні фракції, і вона більшістю голосів – 22 людини – не підтримала Юрія Бойко в його діях. 

      Хто такий Олександр Вілкул?  Екс-регіонала активісти звинувачували в організації "тітушок" для боротьби з демонстрантами на підтримку Євромайдану у Дніпрі 26 січня 2014 року. Також дніпровські бізнесмени Геннадій Корбан і Борис Філатов, який нині є головою міста, закидали Вілкулу переслідування, через що змушені були виїхати з країни.   

      Запам'ятався Вілкул і підкупом виборців у 2015 році. А 18 січня 2018 року він став одним з 36 депутатів, що голосували проти Закону про визнання українського сувернітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

      У медіапросторі Вілкула пам'ятають через бійку з нардепом Володимиром Парасюком після ефіру на "112 каналі" у 2016 році. В прямому ефірі депутати дискутували на підвищених тонах. Зокрема, Вілкул ухилявся від прямої відповіді на питання Парасюка "Чи напала Росія на Україну?". Парасюк, у свою чергу, заперечував отримання ним грошей від екс-лідера партії "УКРОП" Геннадія Корбана, чим йому неодноразово дорікав Вілкул. Під час словесної перепалки Вілкул образив Парасюка, назвавши його "імбецилом недорозвиненим". Тоді Парасюк дочекався під студією свого опонента і завдав удару по голові Вілкулу. Під час бійки Парасюк отримав кілька ударів у відповідь в обличчя від Вілкула. Депутатів розняла охорона. Пізніше Парасюк пошкодив автомобіль Вілкула, який перебував на парковці телеканалу, і влаштував словесну перепалку з водієм автомобіля.

      Відео: бійка Вілкула з Парасюком

       

      Теги: Новини України Новини політики Опозиційний блок Олександр Вілкул
      Джерело: 24 Канал
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