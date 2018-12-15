Оппоблок выдвинет Вилкула кандидатом в президенты

Партия "Оппозиционный блок" выдвинет народного депутата Александра Вилкула кандидатом в президенты от политсилы на выборах 2019 года.

Такое решение было принято на съезде партии, пишет "Интерфакс-Украина".

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Политсила заявила, что готова участвовать в президентских и парламентских выборах.

В частности, председателем "Оппозиционного блока" выбрали Бориса Колесникова, который призвал объединяться вокруг Вилкула.

"Никакого раскола нет. Наша задача – президентские и парламентские выборы", – сказал тот.

Напомним, 9 ноября сопредседатель политической партии "Оппозиционный блок" и одноименной парламентской фракции Юрий Бойко и внефракционный народный депутат, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционного платформы – За жизнь". Накануне кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука избрали председателем политсовета партии "За жизнь". 20 ноября народные депутаты Бойко и Левочкин были исключены из партии "Оппозиционный блок" "за сотрудничество с властью и предательство интересов избирателей". Этот вопрос был рассмотрен на заседании фракции, и она большинством голосов – 22 человека – не поддержала Юрия Бойко в его действиях.

Кто такой Александр Вилкул?

Экс-регионала активисты обвиняли в организации "титушок" для борьбы с демонстрантами в поддержку Евромайдана в Днепре 26 января 2014 года. Также днепровские бизнесмены Геннадий Корбан и Борис Филатов, который сейчас является главой города, обвиняли Вилкула в преследованиях, из-за чего вынуждены были уехать из страны.



Запомнился Вилкул и подкупом избирателей в 2015 году. А 18 января 2018 года он стал одним из 36 депутатов, голосовавших против закона о признании украинского сувернитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.



В медиапространстве Вилкула помнят из-за драки с нардепом Владимиром Парасюком после эфира на "112 канале" в 2016 году. В прямом эфире депутаты дискутировали на повышенных тонах. В частности, Вилкул уклонялся от прямого ответа на вопрос Парасюка "Напала ли Россия на Украину?". Парасюк, в свою очередь, отрицал получение им денег от экс-лидера партии "УКРОП" Геннадия Корбана, в чем его неоднократно упрекал Вилкул. Во время словесной перепалки Вилкул оскорбил Парасюка, назвав его "имбецилом недоразвитым". Тогда Парасюк дождался под студией своего оппонента и нанес удар по голове Вилкула. Во время драки Парасюк получил несколько ударов в ответ в лицо от Вилкула. Депутатов разняла охрана. Позже Парасюк повредил автомобиль Вилкула, который находился на парковке телеканала, и устроил словесную перепалку с водителем автомобиля.

Видео: драка Вилкула с Парасюком