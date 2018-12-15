18:23
15 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Бакланы разрушили стадион. Прихоти Рогозина
      Вєсті Кремля
      23:12, 14 декабря
      Вести. UA. Жир: Исполнение желаний Насирова. Пришелец радикал
      Вєсті.UA
      18:18, сегодня
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Оппоблок выдвинет Вилкула кандидатом в президенты

      87 Читати новину українською
      Александр Вилкул
      Александр Вилкул / comments.ua

      Партия "Оппозиционный блок" выдвинет народного депутата Александра Вилкула кандидатом в президенты от политсилы на выборах 2019 года.

      Такое решение было принято на съезде партии, пишет "Интерфакс-Украина".

      Читайте также: Для Бойко покупают социологов, чтобы избиратели поверили в его хорошие шансы на выборах, – СМИ

      Политсила заявила, что готова участвовать в президентских и парламентских выборах.

      В частности, председателем "Оппозиционного блока" выбрали Бориса Колесникова, который призвал объединяться вокруг Вилкула.

      "Никакого раскола нет. Наша задача – президентские и парламентские выборы", – сказал тот.

      Напомним, 9 ноября сопредседатель политической партии "Оппозиционный блок" и одноименной парламентской фракции Юрий Бойко и внефракционный народный депутат, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционного платформы – За жизнь". Накануне кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука избрали председателем политсовета партии "За жизнь". 20 ноября народные депутаты Бойко и Левочкин были исключены из партии "Оппозиционный блок" "за сотрудничество с властью и предательство интересов избирателей". Этот вопрос был рассмотрен на заседании фракции, и она большинством голосов – 22 человека – не поддержала Юрия Бойко в его действиях.

      Кто такой Александр Вилкул?
      Экс-регионала активисты обвиняли в организации "титушок" для борьбы с демонстрантами в поддержку Евромайдана в Днепре 26 января 2014 года. Также днепровские бизнесмены Геннадий Корбан и Борис Филатов, который сейчас является главой города, обвиняли Вилкула в преследованиях, из-за чего вынуждены были уехать из страны.

      Запомнился Вилкул и подкупом избирателей в 2015 году. А 18 января 2018 года он стал одним из 36 депутатов, голосовавших против закона о признании украинского сувернитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

      В медиапространстве Вилкула помнят из-за драки с нардепом Владимиром Парасюком после эфира на "112 канале" в 2016 году. В прямом эфире депутаты дискутировали на повышенных тонах. В частности, Вилкул уклонялся от прямого ответа на вопрос Парасюка "Напала ли Россия на Украину?". Парасюк, в свою очередь, отрицал получение им денег от экс-лидера партии "УКРОП" Геннадия Корбана, в чем его неоднократно упрекал Вилкул. Во время словесной перепалки Вилкул оскорбил Парасюка, назвав его "имбецилом недоразвитым". Тогда Парасюк дождался под студией своего оппонента и нанес удар по голове Вилкула. Во время драки Парасюк получил несколько ударов в ответ в лицо от Вилкула. Депутатов разняла охрана. Позже Парасюк повредил автомобиль Вилкула, который находился на парковке телеканала, и устроил словесную перепалку с водителем автомобиля.

      Видео: драка Вилкула с Парасюком

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Александр Вилкул Оппозиционный блок
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Це знущання над людьми": чому українці не розмитнюють "євробляхи"
      сегодня , 17:00 "Це знущання над людьми": чому українці не розмитнюють "євробляхи"
      Тетяна Острікова 266
      Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      14 декабря , 15:05 Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      Євгенія Мазур 1904
      Все про чай: виды, полезные свойства и рецепты, которые вас удивят
      сегодня , 10:50 Все про чай: виды, полезные свойства и рецепты, которые вас удивят
      Настя Сукач 4155
      Софийский собор может стать главным для УПЦ: 10 фактов о нем
      сегодня , 10:02 Софийский собор может стать главным для УПЦ: 10 фактов о нем
      Світлана Попова 998
      Украинская и российская церкви: кто кому мать и при чем здесь Томос
      14 декабря , 13:30 Украинская и российская церкви: кто кому мать и при чем здесь Томос
      Євгенія Мазур 6385
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Именитые кандидаты не пришли на конкурс на главу Нацполиции
       24 января 2017 , 12:27 2
      Трагедия в Княжичах: одному из подозреваемых избрана мера пресечения
       1 сентября 2017 , 13:08
      Челси выплатил отступные за испанского голкипера – рекордный трансфер все ближе
       8 августа , 12:53
      Знаменитый комментатор – о скандалах Динамо и Шахтера: "Цена первого места – несколько десятков миллионов долларов"
       8 августа , 15:01
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук