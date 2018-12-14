Для Бойко покупают социологов, чтобы избиратели поверили в его хорошие шансы на выборах, – СМИ

15 декабря партия "Оппозиционный блок" очистится от всех, кто решил связать себя с кумом Путина Медведчуком. Вероятно, сработал инстинкт самосохранения.

Об этом в аналитическом материале издания "Деловая столица" пишет политический обозреватель Юрий Вишневский.

По мнению автора статьи, декабрь – неподходящее время для партийных съездов.

Действительно, это последний месяц перед официальным началом предвыборной кампании. Чтобы выдвинуть своего кандидата на пост президента, придется собираться еще раз в январе. Однако на 15 декабря назначен съезд партии "Оппозиционный блок". И, возможно, там даже будет названа фамилия будущего кандидата от партии. Но главная задача партсъезда совершенно в другом – быстро и эффективно очистить "Оппоблок" от сторонников Медведчука,

– уверен Вишневский.

По его мнению, через месяц, на январском съезде, где будет выдвигаться кандидат в президенты, партия уже предстанет как единая команда, которая готова слаженно выступить на всех предстоящих выборах – президентских, затем парламентских. Источники «ДС» называют трех возможных претендентов на пост президента от партии: это Александр Вилкул, Борис Колесников и Вадим Новинский.

В материале также сделан акцент на прокремлевскую политику Виктора Медведчука, который спонсирует социологические исследования с целью ввести в заблуждение избирателей и показать откровенно ложную "поддержку" пропутинского Медведчука.

КМИС, давно известный сотрудничеством с Медведчуком, обнародовал результаты соцопроса, проведенного с 23 ноября по 3 декабря "по заказу клиента". Не будем пересказывать все эти смешные цифры, полученные, подчеркнем еще раз, "по заказу клиента". Если учитывать только тех опрошенных, кто уже определился с выбором, то 11,3% готовы поддержать партию "Оппозиционная платформа – За жизнь", 4,1% – партию "Наши", 2% – партию "Оппозиционный блок". А на президентских выборах Бойко наберет 11%, Мураев – 4,1%, кандидат от "Оппоблоку" – в пределах статистической погрешности,

– говорится в статье издания "Деловая столица".

Автор материала отмечает, что, получив цифры псевдоисследований, "фирташевцы" тут же принялись использовать их для убеждения парторганизаций "Оппоблока" в том, что из трех вышеупомянутых партий только "Оппозиционная платформа – За жизнь" наверняка преодолеет барьер и попадет в парламент, а в "Оппоблока" вообще нет шансов.

"Собственно, это можно считать тестом на сообразительность для местных "оппоблокийцев". Одни из них поверили смешным цифрам. Другие поняли, что люди типа Колесникова точно не дураки и наверняка не случайно отказались от якобы "заманчивого предложения", а наоборот, пытаются сейчас быть подальше от всего, что пахнет Медведчуком", – отмечает автор статьи.

Как ранее сообщалось, на съезде партии "Оппозиционный блок" 15 декабря будет обсуждаться сложившаяся ситуация, связанная с выходом из "Оппозиционного блока" депутатов Юрия Бойко и Сергея Левочкина, а на втором съезде в январе будет выдвинут единый кандидат от партии для участия в президентских выборах. Об этом заявил народный депутат, руководитель фракции "Оппозиционного блока" в парламенте Вадим Новинский на собрании "Оппозиционного блока".