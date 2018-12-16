Помер 15-річний Дмитро Ружевич – наймолодший в Україні директор приватної бібліотеки
У п'ятницю, 14 грудня, помер Дмитро Ружевич – український рекордсмен, який у 13 років став директором приватної бібліотеки у селі Сергіївка Донецької області.
Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.
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"Наш юний рекордсмен Діма Ружевич з села Сергіївка Донецької області, наймолодший в Україні директор приватної бібліотеки, мужній хлопчик, який все своє коротке життя боровся з хворобою, вчора покинув цей світ. Його ім'я назавжди залишиться в Національному Реєстрі Рекордів в категорії "Діти як гордість всієї України", – написала Вєтрова.
Хлопчик хворів на спинальну м'язову атрофію – пересувався на візку і міг рухати лише одним пальцем на руці. Та, попри важкий діагноз, у 13 років Дмитро став наймолодшим директором приватної бібліотеки в Україні. Вона налічувала дві тисячі книг, і користуватись ними могли всі охочі.
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