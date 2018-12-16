Умер 15-летний Дмитрий Ружевич – самый молодой в Украине директор частной библиотеки
В пятницу, 14 декабря, умер Дмитрий Ружевич – украинский рекордсмен, который в 13 лет стал директором частной библиотеки в селе Сергеевка Донецкой области.
Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.
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"Наш юный рекордсмен Дима Ружевич из села Сергеевка Донецкой области, самый молодой в Украине директор частной библиотеки, мужественный мальчик, который всю свою короткую жизнь боролся с болезнью, вчера покинул этот мир. Его имя навсегда останется в Национальном Реестре Рекордов в категории "Дети как гордость всей Украины", – написала Ветрова.
Мальчик болел спинальной мышечной атрофией – передвигался на коляске и моиг двигать только одним пальцем на руке. Но, несмотря на тяжелый диагноз, в 13 лет Дмитрий стал самым молодым директором частной библиотеки в Украине. Она насчитывала две тысячи книг, и пользоваться ими могли все желающие.
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