Умер последний участник первого боя УПА против нацистов

На Ровенщине умер бывший боец Украинской повстанческой армии Степан Бакунец (урожденный Александр Шмалюх). Он участвовал в первом бою УПА против немецких оккупантов.

О смерти украинского воина сообщил начальник отдела национально-патриотического воспитания Министерства молодежи и спорта Украины Николай Ляхович. Также эту информацию подтвердили в Украинском институте национальной памяти.

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Степан Бакунец был последним стрелком Первой сотни бандеровских боивок ОУН(б) и участником первого боя бандеровцев, который состоялся в феврале 1943 года во Владимирце Ровенской области. Впоследствии он длительное время находился в сталинских концлагерях – в частности, прошел лагеря Казахстана и Колымы.

После сталинских концлагерей жил с женой на Ровенщине в селе Кураш Дубровицкого района. Его жена также была узником сталинских концлагерей за украинскую борьбу, и именно в ссылке они познакомились.

В 1976 году Бакунци сшили национальный сине-желтый флаг, который долгое время хранили, как реликвию. Кроме того, до последних дней Степан Бакунец ухаживал за братской могилой воинов УПА, которые в 1943 году пали в боях с немецкими и московскими оккупантами. В 2019 году он был награжден орденом "За заслуги" III степени.

Похоронили Степана Бакунца 4 января в Кураше. Похоронами занимались сельский голова и местная церковная община ПЦУ.

Что еще известно про Степана Бакунца

Под вымышленной фамилией Олександр Шмалюх прожил более 70 лет. Родился он 27 августа 1925 года в селе Тынное Сарненского района на Ровенщине. Тогда в его семье было пятеро детей.

Присоединился он к украинским повстанцам в 17-летнем возрасте. Пройдя подготовку, Александр Шмалюх стал воином сотни под командованием Григория Перегийняка – "Коробки". В ее составе 8 февраля 1943 года участвовал в первом бою УПА против немцев, освободив заложников из комендатуры городка Владимирец на Ровенщине. До этого, будущий боец сбежал с этапа украинцев, которых отправляли на работу в Германию.

В октябре 1942-го в усадьбе его родителей на хуторе Нетуша был основан первый семинар под названием "Холодный Яр", в котором воспитывали будущих старшин боивок ОУН(Б).

В 1944-м, находясь в родных местах, заглянул в родительский дом, но наткнулся на засаду НКВД. Именно тогда, чтобы отвести подозрения от семьи, назвался Степаном (в честь Бандеры) Бакунцем.

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