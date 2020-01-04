23:41
4 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ПРОТЕСТЫ В КАХОВКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин "впаривает" Трампу "вундервафли". Лукашенко шокировал США
      Вєсті Кремля
      17:42, сегодня
      Вести.UA. Жир: Секрет Ильи Кивы. Гимн труда чиновников в Харькове
      Вєсті.UA
      14:31, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ПРОТЕСТЫ В КАХОВКЕ

      Умер последний участник первого боя УПА против нацистов

      59 Читати новину українською
      Степан Бакунец / Фото из открытых источников

      На Ровенщине умер бывший боец Украинской повстанческой армии Степан Бакунец (урожденный Александр Шмалюх). Он участвовал в первом бою УПА против немецких оккупантов.

      О смерти украинского воина сообщил начальник отдела национально-патриотического воспитания Министерства молодежи и спорта Украины Николай Ляхович. Также эту информацию подтвердили в Украинском институте национальной памяти.

      Обратите внимание! Это наши герои: В Совете ответили Польше и Израилю о чествовании деятелей ОУН-УПА

      Степан Бакунец был последним стрелком Первой сотни бандеровских боивок ОУН(б) и участником первого боя бандеровцев, который состоялся в феврале 1943 года во Владимирце Ровенской области. Впоследствии он длительное время находился в сталинских концлагерях – в частности, прошел лагеря Казахстана и Колымы.

      После сталинских концлагерей жил с женой на Ровенщине в селе Кураш Дубровицкого района. Его жена также была узником сталинских концлагерей за украинскую борьбу, и именно в ссылке они познакомились.

      В 1976 году Бакунци сшили национальный сине-желтый флаг, который долгое время хранили, как реликвию. Кроме того, до последних дней Степан Бакунец ухаживал за братской могилой воинов УПА, которые в 1943 году пали в боях с немецкими и московскими оккупантами. В 2019 году он был награжден орденом "За заслуги" III степени.

      Похоронили Степана Бакунца 4 января в Кураше. Похоронами занимались сельский голова и местная церковная община ПЦУ.

      Что еще известно про Степана Бакунца

      Под вымышленной фамилией Олександр Шмалюх прожил более 70 лет. Родился он 27 августа 1925 года в селе Тынное Сарненского района на Ровенщине. Тогда в его семье было пятеро детей.

      Присоединился он к украинским повстанцам в 17-летнем возрасте. Пройдя подготовку, Александр Шмалюх стал воином сотни под командованием Григория Перегийняка – "Коробки". В ее составе 8 февраля 1943 года участвовал в первом бою УПА против немцев, освободив заложников из комендатуры городка Владимирец на Ровенщине. До этого, будущий боец сбежал с этапа украинцев, которых отправляли на работу в Германию.

      В октябре 1942-го в усадьбе его родителей на хуторе Нетуша был основан первый семинар под названием "Холодный Яр", в котором воспитывали будущих старшин боивок ОУН(Б).

      В 1944-м, находясь в родных местах, заглянул в родительский дом, но наткнулся на засаду НКВД. Именно тогда, чтобы отвести подозрения от семьи, назвался Степаном (в честь Бандеры) Бакунцем.

      Советуем ознакомиться! Новый глава Института нацпамяти о Бандере: Не надо никому навязывать героев

      Воспоминания ветерана УПА Бакунца-Шмалюха: видео

       

      Вертеп: что это за действо и почему его так ждут в украинских семьях на Рождество
      сегодня
      3834
      Теги: Новости Украины История СССР Потери Ровно УПА
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:27 Главные новости 4 января: последствия смерти Сулеймани и двое военных подорвались на Донбассе
      Ірина Юрковська 229
      сегодня , 20:00 Корупція в "Укроборонпромі": чи вплинув гучний скандал на поразу Порошенка
      Антон Голобородько 127
      сегодня , 19:04 Вертеп: что это за действо и почему его так ждут в украинских семьях на Рождество
      Уляна Журба 3834
      сегодня , 14:31 Як Зеленський переміг Порошенка у 2019
      Антон Голобородько 132
      сегодня , 12:00 Гарячка навколо "диво-зброї" Путіна, – Frankfurter Allgemeine
      Світові Медіа 8184
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук