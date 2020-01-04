Помер останній учасник першого бою УПА проти нацистів

На Рівненщині помер колишній боєць Української повстанської армії Степан Бакунець (уроджений Олександр Шмалюх). Він брав участь у першому бою УПА проти німецьких окупантів.

Про смерть українського воїна повідомив начальник відділу національно-патріотичного виховання Міністерства молоді та спорту України Микола Ляхович. Також цю інформацію підтвердили в Українському інституті національної пам’яті.

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Степан Бакунець був останнім стрільцем Першої сотні бандерівських боївок ОУН(б) і учасником першого бою бандерівців, який відбувся в лютому 1943 року у Володимирці на Рівненщині. Згодом він тривалий час перебував у сталінських концтаборах – зокрема, пройшов табори Казахстану та Колими.

Після сталінських концтаборів жив з дружиною також на Рівненщині у селі Кураш Дубровицького району. Його дружина також була в'язнем сталінських концтаборів за українську боротьбу, і саме на засланні вони познайомилися.

У 1976 році Бакунці пошили національний синьо-жовтий прапор, який довгий час зберігали, як реліквію. Крім того, до останніх днів Степан Бакунець доглядав братську могилу вояків УПА, які в 1943 році полягли в боях з німецькими та московськими окупантами. У 2019 році його було нагороджено орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Поховали Степана Бакунця 4 січня у Кураші. Похороном займалися сільський голова та місцева церковна громада ПЦУ.

Що ще відомо про Степана Бакунця

Під вигаданим прізвищем Олександр Шмалюх прожив понад 70 років. Народився він 27 серпня 1925 року у селі Тинне Сарненського району на Рівненщині. Тоді в його родині було п’ятеро дітей.

Приєднався він до українських повстанців у 17-річному віці. Пройшовши вишкіл, Олександр Шмалюх став вояком сотні під командуванням Григорія Перегійняка-"Коробки". У її складі 8 лютого 1943 року брав участь у першому бою УПА проти німців, звільнивши заручників із комендатури містечка Володимирець на Рівненщині. До цього, майбутній боєць утік з етапу українців, яких відправляли на роботу до Німеччини.

У жовтні 1942-го в садибі його батьків на хуторі Нетуша було засновано перший вишкіл під назвою "Холодний Яр", у якому виховували старшин майбутніх боївок ОУН(Б).

У 1944-му, перебуваючи в рідних місцях, навідався до батьківської хати, але натрапив на засідку НКВД. Саме тоді, щоб відвести підозри від родини, назвався Степаном (на честь Бандери) Бакунцем.

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