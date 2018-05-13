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Умер судья Бобровник, известный по делу Насирова, – журналист

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Стало известно, что умер судья Соломенского суда Киева Александр Боровник. Вероятная причина смерти проблемы с сердцем.

Об этом в своем Twitter написала журналистка Оксана Коваленко.

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"Умер судья Соломенского суда Бобровник. Сердце. Подтвердили два независимых друг от друга источника. В том числе в пресс-службе суда", – отметила она.

По информации собеседников "РБК-Украина", Бобровник умер в карете скорой помощи.

Добавим, что Бобровнику было 37 лет, а судьей Соломенского райсуда его избрали в июне 2007 года. Кроме того, в 2012 году постановлением Верховной Рады был избран на должность судьи этого суда бессрочно.

К слову, журналист Владимир Бойко утверждает, что "смерть Бобровника стала колоссальным ударом по Национальному антикоррупционному бюро Украины, поскольку это был единственный судья, который соглашался озвучивать судебные решения, которые писались для него детективами НАБУ и приносились в Соломенский райсуд на флешке".

Напомним, судья Александр Бобровник стал известным, в частности, благодаря делу о задержании отстраненного главы ДФС Романа Насирова, а именно благодаря резонансу вокруг него и его затягивания. Кроме того, чуть позже Бобровника назначили рассматривать меру пресечения для еще одной одиозной личности – бывшего нардепа Александра Мартыненко. Добавим, что состояние опального судьи не соответствовало его декларации.

Теги: Новости Киева Новости Украины Судьи Александр Бобровник Потери Задержание Насирова
Источник: 24 Канал
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Новости за 13 мая
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