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Умер украинский писатель Степан Пушик

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Умер Степан Пушик
Умер Степан Пушик / Фото из свободных сетей

В ночь на вторник, 14 августа, умер Степан Пушик – известный Ивано-Франковский писатель, литературовед, фольклорист, журналист, общественно-культурный и политический деятель, кандидат филологических наук, профессор Прикарпатского университета им. В. Стефаника.

Об этом в Facebook сообщил сын писателя Тарас Пушик.

"Дорогие друзья, сегодня ночью умер наш отец – Степан Пушик, просим о искренней молитве. Подробную информацию о похоронах сообщим позже", – сообщил Тарас Пушик.

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Помер Степан Пушиклітература втрати
Умер Степан Пушик

Свои соболезнования в связи со смертью писателя выразил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Большая потеря. Начали сегодня оперативное совещание минутой молчания по известному прикарпатскому писателю Степану Пушику. Господь всегда забирает лучших. Искренние соболезнования семье и близким этого великого человека. Все преходяще, только искусство вечно. Покойся с миром, Степан Григорьевич", – написал в Facebook Марцинкив.

Степан Пушик родился 26 января 1944 года в селе Викторов Галицкого района Ивано-Франковской области. Был заслуженным деятелем искусств Украины, народным депутатом первого демократического созыва и председателем подкомиссии по вопросам национальных меньшинств Комиссии культуры и духовного возрождения. Входил в оппозиционную Народную Раду (1990-1994).

В 2017 году писатель получил высокую государственную награду – Орден "За заслуги" II степени.

Пушик является автором одного из крупнейших дневников в мире. Он насчитывает около 300 томов, в каждом из которых до 200 страниц.

Теги: Новости Украины Новости культуры Потери Литература Новости Ивано-Франковска
Источник: 24 канал
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