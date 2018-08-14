Помер український письменник Степан Пушик

У ніч проти вівторка, 14 серпня, помер Степан Пушик – відомий івано-франківський письменник, літературознавець, фольклорист, журналіст, громадсько-культурний і політичний діяч, кандидат філологічних наук, професор Прикарпатського університету ім. В. Стефаника.

Про це у Facebook сповістив син письменника Тарас Пушик.

"Дорогі друзі, сьогодні вночі помер наш батько – Степан Пушик, просимо про щиру молитву. Детальну інформацію щодо похорон повідомимо згодом", – повідомив Тарас Пушик.

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Помер Степан Пушик

Свої співчуття у зв’язку зі смертю письменника висловив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"Велика втрата. Розпочали сьогодні оперативну нараду хвилиною мовчання за відомим прикарпатським письменником Степаном Пушиком. Господь завжди забирає найкращих. Щирі співчуття родині та близьким цього великого чоловіка. Все минуще, лиш мистецтво вічне. Спочивайте з миром, Степане Григоровичу", – написав у Facebook Марцінків.

Степан Пушик народився 26 січня 1944 року в селі Вікторів Галицького району Івано-Франківської області. Був заслуженим діячем мистецтв України, народним депутатом першого демократичного скликання та головою підкомісії з питань національних меншин Комісії культури і духовного відродження. Входив до опозиційної Народної Ради (1990-1994).

У 20178 році письменник отримав високу державну нагороду – Орден "За заслуги" ІІ ступеня.

Пушик є автором одного з найбільших щоденників у світі. Він налічує близько 300 томів, у кожному з яких є до 200 сторінок.