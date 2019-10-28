Умер Владимир Буковский: что известно о писателе и диссиденте
В Великобритании на 76-м году жизни скончался известный советский и российский политический деятель, диссидент, писатель Владимир Буковский. Причиной смерти одного из основателей диссидентского движения в СССР стала остановка сердца.
Биография Буковского
Владимир Константинович Буковский родился 30 декабря 1942 года (76 лет) в городе Белебей, что в Башкортостане. Там его семья временно проживала из-за эвакуации во время Второй мировой войны.
Важно: Расстрелянное возрождение: в Украине почтили память убитых в урочище Сандармох
Впоследствии Буковские вернулись в Москву, где и учился Владимир. В 1959 году его выгнали из школы после первого конфликта с советской властью – за участие в издании рукописного журнала.
В 1976 году Владимир Буковский был вынужден выехать за пределы СССР, в котором его преследовали за политические взгляды и антивластную деятельность.
Владимир Буковский
Диссидентская и политическая деятельность
За свою антисоветскую позицию впервые был арестован в 1963 году – в 21-летнем возрасте. Всего в тюрьмах Советского Союза и на принудительном лечении провел 12 лет.
После очередного тюремного приговора, в 1976 году Буковский был депортирован из СССР и обменян советской властью на Луиса Корвалана, заключенного генерального секретаря Коммунистической партии Чили.
После развала СССР в 1991 правительство Бориса Ельцина приглашало Буковского для подготовки судебного процесса против Коммунистической партии Советского Союза.
После этого пытался участвовать в выборах президента России в 2008 году, но российская ЦИК отклонил его кандидатуру.
В течение долгих лет был активным противником режима Владимира Путина вместе с Борисом Немцовым и Гарри Каспаровым.
Владимир Буковский умер в британском Кембридже
Выбор редакции
-
Исполнительный директор "Нафтогаза": Наивно ожидать от России продолжения транзита газасегодня , 09:01
-
"Динамо" и "Шахтер" теряют, "Десна" и "Заря" громят: главные итоги 12-го тура УПЛсегодня , 08:15
-
Главные новости 27 октября: разговор Зеленского с добровольцами, смерть главного террориста ИГИЛсегодня , 08:02