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      Умер Владимир Буковский: что известно о писателе и диссиденте

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      В возрасте 76 лет умер Владимир Буковский
      В возрасте 76 лет умер Владимир Буковский / inosmi.ru

      В Великобритании на 76-м году жизни скончался известный советский и российский политический деятель, диссидент, писатель Владимир Буковский. Причиной смерти одного из основателей диссидентского движения в СССР стала остановка сердца.

      Биография Буковского

      Владимир Константинович Буковский родился 30 декабря 1942 года (76 лет) в городе Белебей, что в Башкортостане. Там его семья временно проживала из-за эвакуации во время Второй мировой войны.

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      Впоследствии Буковские вернулись в Москву, где и учился Владимир. В 1959 году его выгнали из школы после первого конфликта с советской властью – за участие в издании рукописного журнала.

      В 1976 году Владимир Буковский был вынужден выехать за пределы СССР, в котором его преследовали за политические взгляды и антивластную деятельность.

      Володимир Буковський
      Владимир Буковский

      Диссидентская и политическая деятельность

      За свою антисоветскую позицию впервые был арестован в 1963 году – в 21-летнем возрасте. Всего в тюрьмах Советского Союза и на принудительном лечении провел 12 лет.

      После очередного тюремного приговора, в 1976 году Буковский был депортирован из СССР и обменян советской властью на Луиса Корвалана, заключенного генерального секретаря Коммунистической партии Чили.

      После развала СССР в 1991 правительство Бориса Ельцина приглашало Буковского для подготовки судебного процесса против Коммунистической партии Советского Союза.

      После этого пытался участвовать в выборах президента России в 2008 году, но российская ЦИК отклонил его кандидатуру.

      В течение долгих лет был активным противником режима Владимира Путина вместе с Борисом Немцовым и Гарри Каспаровым.

      Володимир Буковський
      Владимир Буковский умер в британском Кембридже

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Владимир Путин Новости России Великобритания СССР
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