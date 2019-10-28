Помер Володимир Буковський: що відомо про письменника і дисидента

У Великій Британії на 76-му році життя помер відомий радянський та російський політичний діяч, дисидент, письменник Володимир Буковський. Причиною смерті одного з засновників дисидентського руху в СРСР стала зупинка серця.

Біографія Буковського

Володимир Костянтинович Буковський народився 30 грудня 1942 року (76 років) у місті Белебей, що у Башкортостані. Там його сім'я тимчасово проживала через евакуація під час Другої світової війни.

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Згодом Буковські повернулися до Москви, де і навчався Володимир. У 1959 році його вигнали зі школи після першого конфлікту з радянською владою – за участь у виданні рукописного журналу.

У 1976 році Володимир БУковський був змушений виїхати за межі СРСР, у якому його переслідували за політичні погляди та антивладну діяльність.



Володимир Буковський

Дисидентська і політична діяльність

За свою антирадянську позицію вперше був арештований у 1963 роців – у 21-річному віці. Загалом у тюрмах Радянського Союзу та на примусовому лікуванню провів 12 років.

Після чергового в'язничного вироку, у 1976 році Буковського було депортовано з СРСР і обміняно радянською владою на Луїса Корвалана, ув'язненого генерального секретаря Комуністичної партії Чилі.

Після розвалу СРСР у 1991 уряд Бориса Єльцина запрошував Буковського для підготовки судового процесу проти Комуністичної партії Радянського Союзу.

Після цього намагався брати участь у виборах президента Росії у 2008 році, але російська ЦВК відхилила його кандидатуру.

Протягом тривалих років був активним противником режиму Володимира Путіна разом з Борисом Нємцовим і Гарі Каспаровим.



Володимир Буковський помер у британському Кембриджі