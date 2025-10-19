Об этом написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передает 24 Канал.
Умерла Бабушка, которая пешком вышла из Очеретино. Ей было 98. В 2024 году Лидия Степановна преодолела около 10 километров фронта и все для того, чтобы быть на подконтрольной украинской территории,
– говорится в заметке Зинкевича.
В комментариях под постом люди называют ее сильной женщиной, которая умерла на свободной территории, и настоящей украинкой.
Показываем Очеретино на карте Украины
Что известно о бабушке, которая пешком вышла из оккупации?
В апреле 2024 года 98-летняя женщина решила, что не хочет оставаться на оккупированной территории. Тогда она прошла с десяток километров, чтобы добраться до безопасного места.
Россияне разрушили ее дом, который женщина когда-то возвела сама, и ранили родных.
Обратите внимание! В полиции уточняли, что бабушка начинала путь вместе с сыном, невесткой и внучкой, но им пришлось разделиться. Дальше она шла одна.
Спасаясь от оккупантов, женщина в свои 98 лет осуществила невозможное. Лидия Степановна шла весь день, без еды и воды, несколько раз падала без сил и, как она говорит, "засыпала". Держалась на двух палках и "на характере". В разгар боев пенсионерка чудом осталась живой и невредимой,
– рассказывали в Нацполиции.
К счастью, вечером бабушку увидели на дороге военные и передали группе полиции "Белый Ангел". Лидию Степановну отвезли в шелтер для эвакуированных.
Я ту войну пережила и эту войну переживаю. Осталась без ничего. Но я своей Украиной на ногах вышла,
– говорила тогда женщина.
Смотрите видео о героической бабушке из Очеретино
В дальнейшем Лидии Степановне восстановили паспорт и предоставили жилье. Дом для нее приобрел монобанк и его партнеры – Олег Гороховский рассказал, что увидел историю в сети и решил не оставаться в стороне.
Новый дом бабушки из Очеретино / Олег Гороховский
"Не каждый человек смог бы преодолеть самостоятельно путь длиной 10 километров. Мы все понимали, что не можем оставаться в стороне, поэтому в этой ситуации сплотились и сделали все возможное. Лидия Степановна грустит, что ей в таком почтенном возрасте пришлось покинуть дом, который она построила сама. Но она нам искренне благодарна", – говорил тогда бизнесмен.
24 Канал выражает соболезнования всем, кто знал Лидию Степановну. Вечная память!