Несокрушимая и самоотверженная: как политики вспоминают Елизавету II

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября. Мировые политики выразили искренние соболезнования семье монархини.

Елизавета II находилась на престоле 70 лет. Она стала рекордсменкой по правлению в истории британской монархии, сообщает 24 канал .

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Мировые политики отреагировали на смерть Елизаветы II

На смерть королевы Британии отреагировал президент Европейского совета Шарль Мишель. Он отметил, что все его мысли находятся сейчас с семьей Елизаветы II и всеми теми, кто оплакивает ее в Соединенном Королевстве и всем мире.

Когда-то ее называли Елизаветой Стойкой, она своим служением и преданностью всегда демонстрировала нам важность долговременных ценностей в современном мире.

– написал Мишель.

Также свои соболезнования Королевской семье выразил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Ее Величество Королева Елизавета II олицетворяла непрерывность и единство британской нации на протяжении более 70 лет", – написал Макрон.

Он добавил, что помнит Елизавету II как друга Франции – добросердечную королеву, оставившую незабываемое впечатление на свою страну и ее век.

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Своими воспоминаниями о королеве поделился и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Я глубоко расстроен кончиной Ее Величества Королевы Елизаветы II. Более 70 лет она была примером самоотверженного лидерства и службы обществу,

– отметил генсек НАТО.

Столтенберг выразил глубокие соболезнования Королевской семье, союзникам по НАТО Соединенному Королевству и Канаде, а также народу Британского Содружества.

Смерть королевы также прокомментировал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

"Я глубоко скучаю по поводу смерти Ее Величества Королевы Елизаветы II, которым восхищался весь мир за ее лидерство и преданность", – написал Гутерреш.

Он отметил, что Елизавета II была хорошим другом ООН, а ее присутствие вселяло надежду в течение десятилетий перемен.

"Ее непоколебимую самоотверженность в течение всей жизни запомнят надолго", – подытожил политик.

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В свою очередь Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что чрезвычайное правление королевы Елизаветы II стало показательным по ключевым событиям XX и XXI веков.

"ЕС отдает должное ее уникальному вкладу в развитие мира и примирения. Несмотря на то, что ее потеря будет ощущаться во всем мире, мы сейчас думаем о ее семье и народе Великобритании", - отметил дипломат.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что узнала о смерти Ее Величества Королевы Елизаветы II с глубокой грустью.

Она была главой государства дольше всего в мире и одной из самых уважаемых личностей в мире. Я выражаю свои искренние соболезнования королевской семье и британскому народу,

– отметила президент Еврокомиссии.

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Также на смерть Елизаветы II отреагировала премьер Великобритании Элизабет Трасс.

"Это дух Великобритании. Она дольше всего правила из всех монархов. Это чрезвычайное достижение — придавать правлению такое достоинство и утонченность в течение 70 лет", - сказала Трасс.

В свою очередь, ее предшественник Борис Джонсон отметил, что день смерти королевы – самый печальный в истории страны.

Свои соболезнования выразил и президент Владимир Зеленский.

"С глубокой грустью узнали о смерти Ее Величества Королевы Елизаветы II. От имени украинского народа выражаем искренние соболезнования Королевской семье, всему Соединенному Королевству и странам Содружества в связи с этой невосполнимой утратой", – написал Зеленский.

Глава государства подытожил, что вместе с ними – все мысли и молитвы украинцев.

По информации The Guardian, воспоминаниями о королеве поделились президент и первая леди США Джозеф и Джилл Байден. По их словам, Елизавета II была кем-то больше, чем обычной монархиней, ведь она определила целую эпоху.

"В мире постоянных изменений она была постоянным присутствием и источником утешения и гордости для поколений британцев, включая многих, никогда не знавших своей страны без нее. Неизменное увлечение королевой Елизаветой II объединило людей по всему Содружеству", — отметили супруги Байдены.

Они добавили, что 7 десятилетий ее исторического правления показали эпоху беспрецедентного развития человечества и продвижение вперед человеческого достоинства.

"Она была первым британским монархом, с которым люди во всем мире могли почувствовать личную и непосредственную связь — независимо от того, слышали ли они ее по радио как юную принцессу, которая разговаривала с детьми Соединенного Королевства, собрались ли у своих телевизоров на нее коронацию, смотрели ли ее последнюю рождественскую речь или ее платиновый юбилей на своих телефонах. А она, в свою очередь, всю свою жизнь посвятила служению им", — подытожили Байдены.

В свою очередь экс–президент Соединенных Штатов Барак Обама рассказал, что ему вместе с женой посчастливилось познакомиться с Ее Величеством, и она для них очень многое значила.

Когда мы только начинали ориентироваться в жизни как президент и первая леди, она поздравляла нас на мировой арене с распростертыми объятиями и необычайной щедростью.

– заметил Обама.

Он добавил, что снова и снова британская королева поражала его теплотой, тем, как она успокаивала людей, и тем, как она привносила свой юмор и шарм в моменты рассвета.

Еще один бывший президент США Джордж Буш заявил, что Елизавета II была женщиной большого интеллекта, обаяния и остроумия.

"Проведение времени в Букингемском дворце и питье чая с Ее Величеством и его корги – одно из наших лучших воспоминаний о президентстве. Королева Елизавета умело вела Англию через темные моменты благодаря своей уверенности в своем народе и своему видению светлого будущего", – отметил Буш.

Он вместе с женой выразил искренние соболезнования Королевской семье и британскому народу.

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