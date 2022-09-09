Самые известные такси планеты начали туда прибывать через несколько часов после сообщений о смерти монархини 8 сентября. СМИ уже обнародовали несколько фотографий с этого места.

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Как такси почтили королеву

На фотографиях видно, что после заката у кэбов были включены маячки с надписью TAXI. Обычно это означает, что водитель готов брать нового пассажира. Однако этот трагический день не является обычным для каждого из жителей Соединенного Королевства.



Вечер у Букингемского дворца вечером 8 сентября / Фото Пауля Бренда

Невероятно трогательное чествование, когда черные такси молча выстраиваются в торговом центре, чтобы отдать дань уважения королеве Елизавете,

– написал журналист Пауль Бренд.

Такси под Букингемским дворцом вечером 8 сентября / Фото Sky News

Также в сети опубликовали кадры из Лондона, которые сняли на дрон. На видео заметно, что к воротам Букингемского дворца пришло очень много людей. В Британии объявили 10-дневный траур.

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