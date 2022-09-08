В Британии объявлен 10-дневный траур по Елизавете II
В последнее время ее начало подводить здоровье, ей рекомендовали медицинское наблюдение. Впрочем, к сожалению, в этот раз не обошлось и Елизавета скончалась. Великобритания объявила траур.
Подробности Умерла королева Великобритании Елизавета II – она правила 70 лет
Национальный траур по Елизавете II в стране продлится 10 дней, а для членов королевской семьи – 30 дней.
В этот период все члены семьи будут носить черную или темную одежду и траурные повязки.
Смерть Ее Величества: что известно
- Накануне у королевы Елизаветы II ухудшилось самочувствие. Врачи посоветовали ей находиться под постоянным контролем. Ее доставили в Шотландию, где рядом с ней уже находились дети.
- Трагическую новость о смерти правительницы сообщил официальный аккаунт королевской семьи в твиттере. Ее Величество ушла из жизни в замке Балморал (Шотландия), который очень любила.
- Весь мир скорбит с Великобританией, ведь вместе с королевой Елизаветой II умерла целая эпоха. После смерти родные королевы с грустью вспоминают о ней в сети.
- Президент и первая леди Украины также выразили соболезнования. Зеленская заявила, что в вечность отошла "Мать нации и легенда при жизни". На это печальное известие отреагировал и Владимир Зеленский. Он констатировал, что эта потеря невосполнима.
- Поскольку Елизавета II скончалась, ее место займет новый глава престола. Согласно линии наследования, им станет Чарльз, герцог Эдинбургский – старейший наследник престола в истории Великобритании.
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