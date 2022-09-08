В Британии объявлен 10-дневный траур по Елизавете II

В последнее время ее начало подводить здоровье, ей рекомендовали медицинское наблюдение. Впрочем, к сожалению, в этот раз не обошлось и Елизавета скончалась. Великобритания объявила траур.

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Национальный траур по Елизавете II в стране продлится 10 дней, а для членов королевской семьи – 30 дней.

В этот период все члены семьи будут носить черную или темную одежду и траурные повязки.

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