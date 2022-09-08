У Британії оголошений 10-денний траур за Єлизаветою II

Останнім часом її почало підводити здоров'я, їй рекомендували медичний нагляд. Втім, на жаль, цього разу не обійшлося й Єлизавета померла. Велика Британія оголосила траур.

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Національний траур за Єлизаветою II в країні триватиме 10 днів, а для членів королівської сім'ї – 30 днів.

У цей період всі члени родини носитимуть чорний або темний одяг і траурні пов'язки.

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