У Британії оголошений 10-денний траур за Єлизаветою II
Останнім часом її почало підводити здоров'я, їй рекомендували медичний нагляд. Втім, на жаль, цього разу не обійшлося й Єлизавета померла. Велика Британія оголосила траур.
Деталі Померла королева Великої Британії Єлизавета II – вона правила 70 років
Національний траур за Єлизаветою II в країні триватиме 10 днів, а для членів королівської сім'ї – 30 днів.
У цей період всі члени родини носитимуть чорний або темний одяг і траурні пов'язки.
Смерть Її Величності: що відомо
- Напередодні у королеви Єлизавети II погіршилося самопочуття. Лікарі порадили їй перебувати під постійним медичним наглядом. Її доставили до Шотландії, де поруч з нею вже були діти.
- Трагічну новину про смерть правительки повідомив офіційний акаунт королівської родини у твітері. Її Величність пішла з життя у замку Балморал (Шотландія), який дуже любила.
- Увесь світ сумує з Великою Британією, адже разом з королевою Єлизаветою II померла ціла епоха. Після смерті рідні королеви щемливо згадують про неї в мережі.
- Президент та перша леді України також висловили співчуття. Зеленська заявила, що у вічність відійшла "Матір нації і легенда за життя". На цю сумну звістку відреагував і Володимир Зеленський. Він констатував, що ця втрата є непоправною.
- Оскільки Єлизавета II померла, її місце займе новий очільник престолу. Згідно з лінією успадкування, ним стане Чарльз, герцог Единбурзький – найстаріший спадкоємець престолу в історії Великої Британії.
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