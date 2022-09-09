Найвідоміші таксі планети почали туди прибувати за кілька годин після повідомлень про смерть монархині 8 вересня. ЗМІ вже оприлюднили кілька фото з цього місця.

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Як таксі вшанували королеву

На світлинах видно, що після заходу сонця в кебів були ввімкнені маячки з написом TAXI. Зазвичай це означає, що водій готовий брати нового пасажира. Проте цей трагічний день не є звичайним для кожного із жителів Об'єднаного Королівства.



Вечір біля Букінгемського палацу ввечері 8 вересня / Фото Пауля Бренда

Неймовірно зворушливе вшанування, коли чорні таксі мовчки вишиковуються в торговому центрі, щоб віддати шану королеві Єлизаветі,

– написав журналіст Пауль Бренд.

Таксі під Букінгемським палацом ввечері 8 вересня / Фото Sky News

Також у мережі опублікували кадри з Лондона, які зняли на дроном. На відео помітно, що до воріт Букінгемського палацу прийшли дуже багато людей. У Британії оголосили 10-денний траур.

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