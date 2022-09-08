Во времена постоянных перемен она была константой, – Байдены о смерти Елизаветы II

Вечером 8 сентября стало известно о смерти британской королевы Елизаветы II. В США отреагировали на потерю.

На сайте Белого дома опубликовали заявление президента Джо Байдена и первой леди Джилл Байден по поводу смерти королевы. Там говорится, что Елизавета II была больше, чем монархом. Она определила эру.

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"В мире постоянных изменений она была константой, источником утешения и гордости для поколений британцев, включая многих, никогда не знавших своей страны без нее. Неизменное увлечение королевой Елизаветой II объединило людей. Семь десятилетий ее исторического правления засвидетельствовали эпоху беспрецедентного развития человечества и продвижения вперед человеческого достоинства", – написали супруги Байдены.

Углубляла отношения с США

По словам Байденов, королева пережила опасность и последствия мировой войны вместе с британским народом. Она продолжала сплачивать людей и во время опустошения глобальной пандемии.

Королева Елизавета II была государственным деятелем несравненного достоинства и постоянства, углубившего фундамент Североатлантического союза между Соединенным Королевством и Соединенными Штатами. Она помогла сделать наши отношения особенными,

– написали в Белом доме.

Воспоминания о королеве

Байден отметил, что впервые встретился с королевой в 1982 году, когда был в Великобритании в составе делегации Сената. Также Елизавета II проявила свое гостеприимство к супругам Байденам в июне 2021 года, когда у них была первая заграничная поездка как президента и первой леди.

"Она очаровала нас своим остроумием, тронула своей добротой и щедро поделилась с нами своей мудростью. В целом она встречалась с 14 американскими президентами. Она помогла американцам отметить как годовщину основания Джеймстауна, так и 200-летие нашей независимости", – рассказали Байден.

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Они подчеркнули, что королева была солидарна с Соединенными Штатами в наши самые черные дни после 11 сентября. В Белом доме надеются, что между США и Великобританией продолжится сотрудничество.

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