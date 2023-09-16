Умерла руководительница Киевского бюро "Радио Свобода" Инна Кузнецова

В 52 года отошла в вечность руководительница Киевского бюро "Радио Свобода" и многолетняя главная редактор Инна Кузнецова. Она в последнее время тяжело болела.

Не стало журналистки в Вильнюсе. В свое время она руководила работой бюро во время Революции Достоинства и начала войны, которую Россия начала против Украины.

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Умерла Инна Кузнецова

16 сентября (2023 года – 24 Канал) в Вильнюсе отошла в вечность до недавнего времени руководительница Киевского бюро "Радио Свобода", многолетняя главная редактор Инна Кузнецова. В последнее время Инна тяжело болела. Но весть о смерти застала врасплох, недавно Инна уже лучше себя чувствовала, мечтала вернуться на работу в Киев,

– рассказала Марианна Драч.

Директор украинской редакции "Радио Свобода" добавила, что у Инны было много учеников и друзей. Она заверила, что о дате прощания сообщат дополнительно.

Что известно об Инне Кузнецовой

Журналисты "Радио Свобода" рассказали, что Инна Кузнецова училась на факультете журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В свое время работала корреспондентом, политическим обозревателем Национального радио, главным редактором "Радио Эра FM".

Руководителем Киевского бюро "Радио Свобода" Инна Кузнецова была с января 2009 года. Она вела программы "Ваша свобода" и "Субботнее интервью".

За время руководства Инны Кузнецовой Киевское бюро получило премию имени Дэвида Берка за освещение политического кризиса в Украине в конце 2013 года и начале 2014 года.

Стоит добавить, что весной 2023 года Инне Кузнецовой исполнилось 52 года. В день рождения, 30 марта, журналистка написала, что этот год был очень тяжелым для страны и для нее лично.

В давних планах я представляла себе этот день по-разному, но отнюдь не в больничной койке… Трансплантация костного мозга, как говорят врачи, прошла успешно, сейчас борюсь с побочными реакциями. Из выводов этого года – не откладывай ничего на завтра, потому что завтра может и не наступить, но с другой стороны – не забывай о балансе, кроме работы должен быть отдых (хотя к работе тянет),

– написала журналистка.

Она также добавила, что из пожеланий – победа и здоровье. Инна Кузнецова призвала тех, кто мечтал подарить ей цветы, перевести эти деньги в один из фондов.

Известно, что Инна Кузнецова была замужем за инженером-схемотехником.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Инны Кузнецовой. Вечная память!