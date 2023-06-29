Видела последние дни Гитлера в бункере: умерла 94-летняя Иоганна Руф, которая помогала диктатору

21 июня в возрасте 94 лет скончалась Иоганна Руф. Она была последним человеком, видевшим дни перед самоубийством Адольфа Гитлера в бункере.

Печальное известие сообщил журналист Виланд Гибель. Он работал с Иоганной Руф над ее мемуарами.

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Руф работала в бункере

Известно, что Руф была помощницей в бункере в Берлине. В нем Гитлер вместе с другими топовыми нацистскими чиновниками провели свои последние дни. Как раз в тот момент советские войска вели наступление на город.

Молодые люди, или еще почти дети, хотят помогать как ребята, так и девушки. Иоганне было 15 лет – тогда она была моложе, наивнее, чем сегодня, как мне кажется,

– рассказал Гибель.

Известно, что Руф работала с 30 другими членами Федерации немецких девушек с 27 апреля 1945 года. И она была одной из последних, кто видел шестерых детей главного нацистского пропагандиста Йозефа Геббельса. После этого родители убили своих детей.



Иоганна Руф – слева и Адольф Гитлер – справа / Фото BERLIN STORY VERLAG

Иоганна Руф, рассказывают в газете Berliner Zeitung, записывала все происходящее. Свои наблюдения из бункера она выкладывала на клочках бумаги.

С помощью Гибеля на свет вышла книга воспоминаний Руф. Ее опубликовали в 2017 году, и получила она название "Пощечина для ребенка Геббельса: Берлин в 1945 году из дневника 15-летней девушки. Последние и первые дни".

Книга могла не увидеть мир

В интервью Гибель признался, что колебался, стоит ли публиковать рассказ Руф. Аргумент прост: он не "хотел способствовать нацистской пропаганде". В то же время журналист считал, что очень важно показать реальные события из уст очевидицы.

Я познакомился с Иоганной Руф в 2016 году, когда телеканал привел ее в бункер и попросил рассказать историю Рейхсканцелярии и фюрербункера. Но это было настолько утомительно для нее и прошло так быстро, что она даже не смогла рассказать всю историю,

– объяснил он.

Когда он во второй раз прибыл к ней в дом престарелых, Руф достала свой дневник тех времен. Журналист отметил, что ему сразу же было понятно содержимое тетради. Вместе они составили текст в форму. Также Гибель исследовал историю женщины и происходящего в ее жизни после работы в бункере той весной.

Ее книгу можно считать документом, демонстрирующим, как молодежь вырастала в условиях диктатуры, становилась ее частью. Гибель убеждает, что рассказ Руф и других очевидцев, которые тоже были в бункере, наголову разрушают конспирологические теории. Напомним, что существует предположение, что Гитлеру удалось бежать в Аргентину.