Умерла Энн Райс – автор романа "Интервью с вампиром"

Автор романа "Интервью с вампиром" Энн Райс 12 декабря умерла в возрасте 80 лет. Причиной смерти стали последствия инсульта.

Печальную весть сообщил сын писательницы Кристофер. Райс должны похоронить в Новом Орлеане – ее родном городе. Именно его она описывала в своих романах.

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Кто такая Энн Райс

Автор стала известной благодаря своей книге "Интервью с вампиром". Впервые ее опубликовали в 1976 году. Роман стал международным бестселлером и был экранизирован. В фильме сыграли такие известные актеры как Том Круз, Брэд Питт, Кристиан Слейтер, Антонио Бандерас и Кирстен Данст. Лента получила две номинации на "Оскар" и несколько побед на премии BAFTA.

Американский кабельный канал AMC официально запустил в производство еще одну адаптацию романа Энн Райс "Интервью с вампиром" – на этот раз в формате сериала.

Среди других произведений писательницы есть 9 романов, входящих в серию "Вампирские хроники". Последний из них обнародовали в 2018 году. Жанр произведений Райс определяют как готические романы. Всего романы Райс разошлись тиражом более чем 150 миллионов экземпляров.

Еще в начале декабря сообщали, что планируют экранизировать серию романов Райс "Мейфейрские ведьмы".

Текст поста Кристофера Райна:

Сегодня вечером моя мать, Энн Райс, умерла от осложнений в результате инсульта. Она оставила нас почти через девятнадцать лет до дня, когда умер мой отец, ее муж Стэн. Ниже приведено заявление, которое я несколько минут назад опубликовал на ее странице в Facebook.

Заявление Райс, которое показал ее сын / Фото из твиттера Кристофера Райса