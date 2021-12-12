Сумну звістку повідомив син письменниці Крістофер. Райс мають поховати в Новому Орлеані – її рідному місті. Саме його вона описувала у своїх романах.

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Авторка стала відомою завдяки своїй книзі "Інтерв'ю з вампіром". Вперше її опублікували у 1976 році. Роман став міжнародним бестселером та був екранізований. У фільмі зіграли такі відомі актори як Том Круз, Бред Пітт, Крістіан Слейтер, Антоніо Бандерас та Кірстен Данст. Стрічка отримала дві номінації на "Оскар" і кілька перемог на премії BAFTA.

Зверніть увагу! Американський кабельний канал AMC офіційно запустив у виробництво ще одну адаптацію роману Енн Райс "Інтерв'ю з вампіром" – цього разу в форматі серіалу.

Серед інших творів письменниці є 9 романів, що входять до серії "Вампірські хроніки". Останній з них оприлюднили у 2018 році. Жанр творів Райс визначають як готичні романи. Загалом романи Райс розійшлися тиражем більш ніж 150 мільйонів екземплярів.

Ще на початку грудня повідомляли, що планують екранізувати серію романів Райс

"Мейфейрські відьми".

Текст поста Крістофера Райна:

Сьогодні ввечері моя мати, Енн Райс, померла від ускладнень внаслідок інсульту. Вона залишила нас майже через дев’ятнадцять років до дня, коли помер мій батько, її чоловік Стен. Нижче наведено заяву, яку я кілька хвилин тому опублікував на її сторінці у Facebook.