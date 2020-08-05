4 августа умерла Зоя Израилевна Коломойская – мать украинского олигарха Игоря Коломойского. Ей было 80 лет.

Объединенная еврейская община Украины, президентом которой является Игорь Коломойский, написала об этом на своем официальном сайте.

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"От имени еврейского сообщества, от имени еврейских общин и организаций Украины выражаем семьи Коломойских соболезнования", – говорится в сообщении.

Отметим, что о Зое Коломойской известно немного. Она была инженером по образованию, ранее работала в организации "Простройпроект".

Обыски компании, связанной с Коломойским

В этот же день, 4 августа, агенты ФБР провели обыски в офисе компании Optima Management Group, которую связывают с Игорем Коломойским. Они расследуют отмывания средств и денежные махинации.

По данным журналистов телеканала Fox News, именно через эту компанию олигарх скупал собственность в США. На днях обыски также провели еще в одном офисе Коломойского в Майами.