4 серпня померла Зоя Ізраїлівна Коломойська – мати українського олігарха Ігоря Коломойського. Їй було 80 років.

Об'єднана єврейська громада України, президентом якої є Ігор Коломойський, написала про це на своєму офіційному сайті.

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"Від імені єврейської спільноти, від імені єврейських громад і організацій України висловлюємо сім'ї Коломойських співчуття", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що про Зою Коломойську відомо небагато. Вона була інженером за освітою, раніше працювала в організації "Простройпроект".

Обшуки компанії, пов'язаної з Коломойським

4 серпня агенти ФБР провели обшуки в офісі компанії Optima Management Group, яку пов'язують з Ігорем Коломойським. Вони розслідують відмивання коштів та грошові махінації.

За даними журналістів телеканалу Fox News, саме через цю компанію олігарх скуповував власність у США. Днями обшуки також провели ще в одному офісі Коломойського в Майамі.