Владимир Путин очень мало рассказывает о своем детстве до 10 лет. Это бросает тень на то, кто на самом деле был его родителями. Матерью кремлевского диктатора может быть женщина, которая 31 мая 2023 года умерла в Грузии.

Вера Путина, проживавшая в Метехи (Грузия), заявляла, что является настоящей матерью российского президента Владимира Путина. Женщина скончалась в возрасте 97 лет.

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Когда женщина впервые заявила, что Путин ее сын

В 1999 году, когда Путин стал президентом России, Вера узнала своего сына. На это указывала походка будущего военного преступника, которого ждут в Гааге. Дело в том, что Путин ходил как утка.

У женщины остались только копии фотографий своего сына. После того, как Вера заявила, что Путин ее сын, к ней домой пришли сотрудники КГБ, забрали оригиналы фотографий и приказали ей молчать.

Вера была россиянкой, а не грузинкой. Со временем все вокруг ее деревенского дома в Грузии знали, что Вера – мать "царя России".

Как Вера потеряла связь с сыном

Вере было 73 года, когда она заявила о том, что увидела в телевизоре своего сына Владимира Путина. До этого она молчала.

Женщина утверждала, что Путин был ее потерянным, особенным ребенком. Он был плодом безумного студенческого романа со студентом Платоном Приваловым.

Когда Вера позже узнала, что Платон женат, она сразу бросила его. После рождения Путина женщина встретила в Ташкенте грузинского солдата Гиорги Осепашвили и вышла за него замуж. Грузинский военный стал отчимом кремлевского диктатора.



Вера Путина / Фото Kate Weinberg

Брак Веры и Гиорги нельзя было назвать счастливыми, ведь пара постоянно ссорилась. Именно Гиорги привез Веру в родительский дом в Метехи.

В детстве Путин любил рыбачить, читать, особенно русские басни, и писал каллиграфически. Интересно, что Путин мог разозлиться, когда занимался борьбой, не желая проигрывать.

Хотя Путин мучил соседских кур своей рогаткой, которую сохранила Вера, он в большинстве своем был тихим мальчиком. Гиорги никогда не бил будущего президента России, но мог громко накричать, мол, выгонит "подлеца" из дома.

Когда Путину исполнилось 9 лет, Вера отправила его родителям. Однако они были слишком больны, поэтому Путина отправили в военный интернат. После этого Вера потеряла с ним связь, пока как-то не услышала, что он в КГБ.

Версия Путина отличается от истории Веры

Сам Путин в автобиографии рассказывал о другой истории происхождения. По версии диктатора, родителями президента названы жившие в Ленинграде Владимир Путин-старший и Мария Путина.

Путин родился в 1952 году, ровно через два года после того дня, 7 октября, когда у Веры родился Вова.

История Веры заключалась в том, что Вове пришлось остаться на второй год в первом классе ленинградской школы, потому что он недостаточно хорошо знал русский язык, и именно этим объясняется расхождение в годах рождения.

Следовательно, Владимир и Мария были только "приемными родителями".

Свидетелей подозрительного прошлого Путина постигла тяжелая судьба

В 2008 году Daily Telegraph выяснил, что Путин действительно посещал школу Метехи в Грузии в течение трех лет.

Подозрения вызывали и другие события. В 2000 году двое журналистов, расследовавших историю Веры, чеченец и итальянец, погибли в разных "несчастных случаях".

В какой-то момент незнакомцы, двое мужчин и две женщины, пришли к Вере домой и взяли у нее кровь на анализ ДНК. Результат она так и не услышала.

Вере было интересно, почему "приемные родители" президента России, оба из которых умерли в 1990-х годах, никогда публично не говорили о нем. Вероятно, им тоже было сказано молчать. С другой стороны, присоединившиеся к КГБ мужчины должны были забыть свои семьи.

Женщина не забыла своего сына, который стал российским лидером. Ей было стыдно, когда диктатор начал войну в Грузии в 2008 году.

Впрочем, Вере было больше стыдно за себя. Она мечтала, чтобы он приехал в Метехи, чтобы она сказала ему, что сожалеет о том, что отправила его, и объяснила, что это не ее вина.

Когда сотрудники КГБ пришли делать фотографии, они оставили одну Вере. На ней не сразу можно было узнать Путина. Но Вера узнала блеск в его глазах.