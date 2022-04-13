На 74 году жизни умерла первая глава Министерства культуры Украины Лариса Хоролец. До последнего дня жизни она продолжала преподавать и играть в театре.

Хоролец родилась 25 августа 1948 года в Киеве. За творческие достижения ей присвоили звание Народной артистки УССР.

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Умерла первая глава Минкульта

В Минкульте 12 апреля сообщили о смерти первой главы министерства. Там отметили, что Хоролец была профессионалом своего дела – педагогом, драматургом и актрисой.

"Коллектив Министерства культуры и информационной политики выражает искренние соболезнования близким и родным госпожи Ларисы. Светлая память", – добавили в Министерстве.

В Национальном союзе театральных деятелей Украины отметили, что сердце экс-министра остановилось на 74 году жизни.

Лариса Ивановна до последнего продолжала преподавательскую деятельность, играла в театре, активно участвовала в общественных мероприятиях. Помним ее талант, человечность и теплоту. Искренние соболезнования родным, коллегам, учащимся. Светлая память хорошему человеку,

– говорится в сообщении.

В союзе добавили, что участники Всеукраинского конкурса профессиональных чтецов имени Леси Украинки, который состоялся в 2018 году, запомнили профессиональное исполнение поэзии и уместные советы артистки.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким Ларисы Хоролец.



Умерла первая глава Минкульта / Фото Министерство культуры и информационной политики