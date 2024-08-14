Умерла сестра Арсения Яценюка

Арсений Яценюк сообщил о трагическом известии, которое всколыхнуло его семью. После 6 лет болезни умерла его сестра.

Об этом бывший премьер Украины сообщил на своей странице в сети. Яценюк добавил, что его сестра боролась с онкологическим заболеванием.

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Умерла сестра Яценюка

На своей странице в фейсбуке Арсений Яценюк сообщил, что его родная сестра Алина умерла в возрасте 56 лет. Последние 6 лет женщина боролась с онкологическим заболеванием, и не сдавалась до последней минуты.

Известно, что у сестры политика есть двое детей – дочь Ульяна и сын Джеймс.

Моя родная, дорогая, любимая, прекрасная сестра Алиночка покинула этот мир... Обидно и больно мне. Спасибо за все, моя дорогая сестра. Царство Небесное!

– сообщил Яценюк в сети.

Деталей относительно чина похорон политик пока не сообщал.

Что известно о старшей сестре политика

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования. Светлая память.

Из открытых источников известно, что Алина Стил (Яценюк) – старшая сестра Арсения Яценюка. Более 20 лет она жила в США, и, как говорится на ее странице в фейсбуке, жила в Санта-Барбаре, штат Калифорния. Также в сети говорится, что Алина работала в агентстве недвижимости Keller Williams Realty, Inc.

Алина Яценюк училась в Черновцах в школе №9. Высшее образование она также получила в родном городе, закончив факультет иностранной филологии в Черновицком государственном университете.

В 1999 году женщина переехала в США. Там она трижды была замужем. От первого брака у Алины Яценюк есть дочь Ульяна Белоскурская. В третьем браке с американцем Джоном Стилом женщина родила второго ребенка – сына Джеймса.