Умерла женщина, которой оторвало ноги в результате обстрела Харькова
28 февраля 2022 , 15:41Читати новину українською
Источник:фейсбук Ирины Венедиктовой
Женщина, пострадавшая в результате обстрела оккупантами Харькова, скончалась в больнице.
О смерти женщины написала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
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В Харькове сегодня жарче, чем вчера. Здесь на фото снаряд попал в кухонное окно, женщине оторвало ногу, умерла в больнице,
– написала Венедиктова.
Фото обстрела жилых домов в Харькове / Фото Ирина Венедиктова
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