Умерла женщина, которой оторвало ноги в результате обстрела Харькова

Женщина, пострадавшая в результате обстрела оккупантами Харькова, скончалась в больнице.

О смерти женщины написала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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В Харькове сегодня жарче, чем вчера. Здесь на фото снаряд попал в кухонное окно, женщине оторвало ногу, умерла в больнице,

– написала Венедиктова.

Фото обстрела жилых домов в Харькове / Фото Ирина Венедиктова

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