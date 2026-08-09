Такое мнение в эфире 24 Канала высказал генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, уточнив, что имеет в виду позиции в отношении союзников России, например, в Иране, Северной Корее, Китае и других странах.

Умеров – новый глава СВР: какие особенности этой должности

Бывший руководитель СВР подчеркнул, что у главы разведки должен быть высокий уровень влияния и налаженная тесная коммуникация с премьерами, канцлерами, руководителями спецслужб, которые формируют позицию своих государств.

Мы подписывали контракты о сотрудничестве с ЦРУ (я сам подписывал), ФБР, Агентством национальной безопасности. Это сверхтехническая разведка, которая все добывает, узнает о любых замыслах России, перемещениях войск. Это партнер – национальная разведка, в целом это 18 разведок США, вот только одна страна, а сколько наработок может быть у руководителя украинской СВР. Так же в Великобритании: там МИ-5, МИ-6,

– отметил Маломуж.

Важными, по его словам, являются личные контакты с высшими должностными лицами или руководителями спецслужб, которые должны правильно ставить задачи перед своими начальниками или формировать позицию и политику с учетом интересов Украины, а те уже потом действуют как в наших интересах, так и в своих. Маломуж подчеркнул, что должен быть совместный тандем, над чем придется работать.

Или же, по его словам, нужно будет принимать срочные решения в режиме онлайн, звонить своему партнеру или связываться с ним другими закрытыми средствами связи и обсуждать критические вопросы: что Россия планирует в эту секунду, какие модели действий президента, правительства, силовых структур.

Должен быть руководитель разведки высокого класса. К сожалению, я думаю, что Умеров объективно для этого не имеет сегодня ни возможностей, ни качеств, а особенно доверия в ведомстве. Это не министерство, это очень глубокая интеллектуальная и, скажу прямо, боевая структура, которая действительно опирается на руководящий состав как на базовый сегмент: профессиональный, организационный, с гарантиями, потому что все разведчики работают за рубежом с высокими рисками,

– подчеркнул Маломуж.

Он отметил, что в Украине много вопросов, которые сегодня требуют немедленного решения, а новому руководителю СВР понадобится время, чтобы вникнуть в дела, понять, как работает система, что будет сложно, не зная основ и не располагая полной информацией об оперативных возможностях разведки, конкретных возможностях в странах.

Бывший руководитель СВР подытожил, что необходима глубокая подготовка, многолетний опыт работы в сфере разведывательной деятельности, только тогда будет обеспечена эффективность. Он подчеркнул, что это не вопрос бюрократии, заместители на такой должности заменить не смогут.

По его словам, в Службе внешней разведки действует особая система ответственности и секретности, и никто другой не способен будет выполнить определенные задачи руководителя, поскольку внутри структуры предусмотрены разные линии работы.

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