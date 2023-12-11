Об этом министр обороны рассказал в соцсети Х, ранее известной как твиттер. Умеров подчеркнул, что этот разговор "был откровенным", передает 24 Канал.

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Умеров побеседовал с венгерским коллегой

Министр обороны Украины подчеркнул, что разговор проходил в телефонном режиме. В нем Умеров выразил благодарность венгерской стороне за оказанную поддержку нашему государству в борьбе против российского агрессора.

Поблагодарил Венгрию за поддержку Украины в сфере разминирования и медицины. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество,

– подчеркнул он.

Также Умеров подчеркнул, что пригласил Кристофа Шалая-Бобровницкого посетить Киев с рабочим визитом. Пока неизвестно, как именно отреагировал венгерский министр на это приглашение.

Обратите внимание! Контакты между Киевом и Будапештом активизировались накануне заседания Европейского совета 14 – 15 декабря. Там должны рассмотреть решение об открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также одобрить макрофинансовую помощь для нашего государства.

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