Про це міністр оборони розповів у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. Умєров підкреслив, що ця розмова "була відвертою", передає 24 Канал.

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Умєров поговорив з угорським колегою

Міністр оборони України наголосив, що розмова відбувалася у телефонному режимі. У ній Умєров висловив вдячність угорській стороні за надану підтримку нашій державі у боротьбі проти російського агресора.

Подякував Угорщині за підтримку України у сфері розмінування та медицини. Сподіваюсь на подальшу співпрацю,

– наголосив він.

Також Умєров наголосив, що запросив Крістофа Шалая-Бобровницького відвідати Київ з робочим візитом. Наразі невідомо, як саме відреагував угорський міністр на це запрошення.

Зверніть увагу! Контакти між Києвом і Будапештом активізувались напередодні засідання Європейської ради 14 – 15 грудня. Саме там мають розглянути рішення щодо відкриття переговорів про вступ України в ЄС, а також схвалити макрофінансову допомогу для нашої держави.

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