За год Украина уничтожила или повредила более 200 целей на территории врага, – Умеров

Глава оборонного ведомства Рустем Умеров заявил, что Украина –первое государство в мире, которое ввело технологию "рой дронов". За последний год нашей стране удалось уничтожить или повредить более 200 целей на территории страны-агрессора.

Об этом украинский чиновник написал в своей колонке для Forbes Украина. Заметим, что этот материал посвящен году его пребывания на посту министра обороны.

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Умеров высказался о "рое дронов" и поражении целей на территории России

Украина первой в мире ввела технологию "роя дронов". Только за последний год нам удалось уничтожить или повредить более 200 целей на территории врага,

– написал Умеров.

По его словам, среди целей, которые поразила Украина, – вражеские пункты управления, аэродромы, корабли, системы ПВО и места дислокации военного личного состава России. "Мы заставили врага перебазировать самолеты на аэродромы от границы на 250 километров", – напомнил Умеров.

Кроме того, ВСУ выгнали российские корабли с военных баз в Крыму. "Не имея полноценного флота, за последний год мы уничтожили 10 российских надводных кораблей/катеров и одну подводную лодку", – добавил он.

Также благодаря системе Delta Силы обороны уничтожили российской техники на более 15 миллиардов долларов.

Он отметил, что сейчас украинские беспилотники долетают более чем на 1000 километров вглубь России до Мурманска и Надволжья, уничтожают российские нефтеперерабатывающие заводы и аэродромы.

Глава Минобороны добавил, что за этот год Украина в несколько раз увеличила дальнобойность своих дронов. "В 2024 году только Минобороны законтрактовало дронов на более 21 миллиарда гривен и боеприпасов к ним еще на 9 миллиардов гривен. А совместно с Госспецсвязи мы закупили нашей армии более миллиона дронов", – отметил министр.