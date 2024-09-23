Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, заметив, что взрывы в Торопце и взрывы в Тихорецке – это чрезвычайно удачные операции со стороны Сил обороны Украины.

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Как можно пошатнуть Россию на фронте

Как отметил Шарп, такие военные арсеналы должны быть самыми приоритетными целями. Они способны создать России серьезные проблемы на фронте. Конечно, и показательные удары, как когда-то по Москве; и уничтожение российских НПЗ – это важные задачи. Но такие арсеналы значительно приоритетнее.

Системное поражение таких арсеналов... И даже одноразовое – это просто колоссальные убытки. Если там были даже банальные вещи вроде мин к минометам, ракеты к "Градам" или снаряды. Но их было десятки или сотни тысяч штук, то это – успех, который может повлиять на фронт на несколько месяцев. Или враг уменьшит норму применения снарядов, или это произойдет позже,

– заметил Шарп.

Конечно, нет точной информации о том, что именно и в каком количестве удалось уничтожить. Но если оккупанты по крайней мере на 5 – 10% будут стрелять меньше, то это уже невероятно положительный эффект. Если бы были точные данные, то можно было бы делать выводы.

Важно, чтобы удары по таким арсеналам были системными. Тогда действительно удастся пошатнуть положение России на фронте. Они также могут начать перемещать свои арсеналы как можно дальше от ударов. Это создаст серьезную логистическую нагрузку.

Такие действия сделают снабжение менее эффективным. А логистическая цепочка станет длиннее. Не стоит забывать и о российской ПВО. Эти удары свидетельствуют, что Россия имеет проблемы по защите приоритетных объектов и точечно на месте, и на дальних рубежах,

– подчеркнул Шарп.

Обратите внимание! В ночь на 21 сентября прогремели взрывы на 23-м арсенале главного артиллерийского управления минобороны России в Тверской области. Там удалось поразить по меньшей мере 58 складских зданий.