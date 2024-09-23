Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що вибухи в Торопці та вибухи в Тихорецьку – це надзвичайно вдалі операції з боку Сил оборони України.

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Як можна похитнути Росію на фронті

Як наголосив Шарп, такі військові арсенали мають бути найпріоритетнішими цілями. Вони здатні створити Росії серйозні проблеми на фронті. Звісно, і показові удари, як колись по Москві; і знищення російських НПЗ – це важливі завдання. Але такі арсенали є значно пріоритетнішими.

Системне ураження таких арсеналів... Та й навіть одноразове – це просто колосальні збитки. Якщо там були навіть банальні речі на кшталт мін до мінометів, ракети до "Градів" чи снаряди. Але їх було десятки чи сотні тисяч штук, то це – успіх, який може вплинути на фронт на кілька місяців. Або ворог зменшить норму застосування снарядів, або це станеться пізніше,

– зауважив Шарп.

Звісно, немає точної інформації про те, що саме та в якій кількості вдалося знищити. Але якщо окупанти принаймні на 5 – 10% стрілятимуть менше, то це вже неймовірно позитивний ефект. Якби були точні дані, то можна було б робити висновки.

Важливо, аби удари по таких арсеналах були системними. Тоді дійсно вдасться похитнути становище Росії на фронті. Вони також можуть почати переміщувати свої арсенали якомога далі від ударів. Це створить серйозне логістичне навантаження.

Такі дії зроблять постачання менш ефективним. А логістичний ланцюжок стане довшим. Не варто забувати і про російську ППО. Ці удари свідчать, що Росія має проблеми щодо захисту пріоритетних об'єктів і точково на місці, і на дальніх рубежах,

– наголосив Шарп.

Зверніть увагу! В ніч на 21 вересня пролунали вибухи на 23-му арсеналі головного артилерійського управління міноборони Росії у Тверській області. Там вдалося уразити щонайменше 58 складських будівель.