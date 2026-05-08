8 мая, 18:55
Умеров раскрыл детали своей встречи с Уиткоффом и Кушнером в США

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Основное внимание встречи Умерова, Виткоффа и Кушнера было сосредоточено на обмене пленных.
  • Обсуждали необходимость активизировать дипломатический процесс для достижения мира.

Рустем Умеров провел в США встречу со специальным представителем Президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Он раскрыл детали разговора.

Подробнее о встрече Умеров рассказал у себя в Facebook.

О чем говорили Умеров, Виткофф и Кушнер?

По словам Умерова, основное внимание было сосредоточено на гуманитарном треке – обмене пленных. Это, по его словам, остается одним из ключевых приоритетов Украины.

Также обсудили необходимость активизировать дипломатический процесс и координацию дальнейших шагов для достижения достойного мира,
– добавил Умеров.

Умеров по итогам встречи доложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Какие задачи имел Умеров в Майами?

  • Президент Владимир Зеленский впоследствии рассказал, что одним из приоритетов остается гуманитарный трек, в частности, подготовка нового этапа обмена пленными.

  • Также продолжается работа с США и партнерами для продвижения мирного процесса и усиления гарантий безопасности.

