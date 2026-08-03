Умеров поблагодарил Зеленского за доверие. Об этом он сообщил в своей социальной сети.

Как отреагировал Умеров?

По мнению Умерова, на сегодняшний день СВР обладает всеми возможностями, чтобы стать ещё более эффективным инструментом защиты национальных интересов Украины. Он подчеркнул, что за последние годы удалось наладить масштабные международные связи с США, Великобританией, Норвегией, странами ЕС, государствами Ближнего Востока и Персидского залива, Турцией, странами Южного Кавказа и другими партнерами.

Рустем Умеров отметил, что на новой должности продолжит развивать это сотрудничество. Среди приоритетов он назвал реализацию стратегических инициатив президента, в частности проекта Drone Deal и антибаллистической программы Freya. Это также касается и других международных проектов, направленных на укрепление оборонного потенциала и безопасности Украины и её партнеров.

Кроме того, чиновник заявил, что его задачей станет укрепление потенциала Службы внешней разведки, обеспечение её необходимыми ресурсами и создание условий для максимально эффективной работы.

Команда Службы внешней разведки Украины заслуживает ещё больших возможностей для реализации своего потенциала. Моя задача – усилить её потенциал, обеспечить необходимые ресурсы и создать все условия для максимально эффективной работы,

– написал он.

Также новую должность получил бывший министр внутренних дел Игорь Клименко. Президент Владимир Зеленский указом назначил его секретарём Совета национальной безопасности и обороны.