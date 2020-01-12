Умрет своей смертью, – Дейнега о наказании для Путина

Пока Россия имеет интересы и может быть полезна другим государствам, то нет условий, при которых Владимир Путин окажется на скамье подсудимых.

Такое мнение в интервью 24 каналу озвучил волонтер и председатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега. По его словам, учитывая то, как сильно с Путиным хочет дружить Эммануэль Макрон и насколько слаба сейчас Европа, то думаю, вряд ли президент РФ понесет наказание.

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"Это (наказание для Путина, – 24 канал) может быть разве что, если в России каким-то чудом придет демократическая власть", – подчеркнул волонтер.

Однако Путин найдет миллион стран, в которых сможет прятаться. Судьба Каддафи может его ждать только если он при таких условиях не сбежит из России вовремя,

– отметил Дейнега.

Кто такой Муаммар Каддафи?Лидер Ливии, которого убили 20 октября 2011 года в его родном городе Сирт. Повстанцы во время протестов захватили его в плен при попытке сбежать из окруженного населенного пункта.

Он добавил: "Учитывая довольно рабский менталитет россиян, а также нынешнюю ситуацию в России, то я бы на его месте за это сильно не переживал. Я думаю, он умрет своей смертью, к большому сожалению. В 2024 году в России может произойти транзит власти. По последним заявлениям Путина, он рассматривает вариант третьего срока подряд, но еще не определился. Скорее всего он не захочет отпускать власть и передавать даже тому, кому больше всего доверяет".

Смотрите полное интервью с Виталием Дейнегой: