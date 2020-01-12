Помре своєю смертю, – Дейнега про покарання для Путіна

Доки Росія має інтереси і може бути корисна іншим державам, то немає умов, за яких Володимир Путін опиниться на лаві підсудних.

Таку думку в інтерв'ю 24 каналу озвучив волонтер та голова фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега. За його словами, враховуючи те, як сильно з Путіним хоче дружити Еммануель Макрон та наскільки слабка зараз Європа, то навряд чи президент РФ понесе покарання.

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"Це (покарання для Путіна, – 24 канал) може бути хіба, якщо в Росії якимось дивом прийде демократична влада", – наголосив волонтер.

Однак Путін знайде мільйон країн, в яких зможе переховуватись. Доля Каддафі може його чекати тільки якщо він за таких умов не втече з Росії вчасно,

– зазначив Дейнега.

Хто такий Муаммар Каддафі?Лідер Лівії, якого вбили 20 жовтня 2011 року в його рідному місті Сірт. Повстанці під час протестів захопили його у полон під час спроби втекти з оточеного населеного пункту.

Він додав: "Враховуючи доволі рабський менталітет росіян, а також теперішню ситуацію в Росії, то я б на його місці за це сильно не переживав. Я думаю, він помре своєю смертю, на превеликий жаль. У 2024 році в Росії може відбутися транзит влади. За останніми заявами Путіна, він розглядає варіант третього терміну поспіль, але ще не визначився. Швидше за все він не захоче відпускати владу і передавати навіть тому, кому найбільше довіряє".

Дивіться повне інтерв'ю з Віталієм Дейнегою: