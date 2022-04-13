Умышленные убийства и обстрел роддома: ОБСЕ подтвердила военные преступления России в Мариуполе

Миссия ОБСЕ нашла доказательства военных преступлений, совершенных Россией в Украине. Миссия изучила факты бомбардировки театра и роддома в Мариуполе и возложила вину на российских военных.

Миссия ОБСЕ зафиксировала умышленные убийства и похищения гражданских

Отчет был собран решением 45 из 57 стран ОБСЕ вопреки возражениям России. В отчете миссии говорится, что она не может оценить, является ли само вторжение широкомасштабной операцией против гражданского населения.

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В то же время, в ОБСЕ констатируют о неоднократно задокументированных нарушениях международных норм.

Преднамеренные убийства, похищения гражданских лиц, в том числе журналистов и местных чиновников, скорее всего, отвечают этому критерию. Любое подобное насильственное действие, совершенное в рамках этого вторжения, является преступлением против человечности.

– говорится в документе.

ОБСЕ отмечает нарушения с украинской и российской стороны. "Однако нарушения, совершенные Российской Федерацией, несравненно более серьезны по своей природе и масштабу", – говорится в документе.

Россия совершила военное преступление, обстреляв роддом в Мариуполе

ОБСЕ изучила факты бомбардировки Драматического театра и роддома в Мариуполе. Миссия возложила ответственность на Россию и заявила, что оккупанты совершили военное преступление.

Миссия пришла к выводу, что роддом был разрушен в результате атаки со стороны российских сил. Из российских объяснений следует, что нападение было преднамеренным. Ни предупреждения, ни времени для эвакуации не было. Следовательно, эта атака является очевидным нарушением международного гуманитарного права. Лица, ответственные за него, совершили военное преступление,

– указано в документе.

В ОБСЕ заявили, что Россия ответственна за бомбардировку театра, возле которого была большая надпись "дети". Миссия не нашла подтверждения заявлений российских оккупантов, что театр якобы взорвал украинский батальон "Азов".

"Россия утверждает, что его взорвал украинский батальон "Азов". Миссия не нашла никаких указаний на это. Этот инцидент с большой вероятностью является вопиющим нарушением международного гуманитарного права, и те, кто отдал и выполнил приказ взорвать театр, совершили военное преступление", – говорится в отчете ОБСЕ.

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