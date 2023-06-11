Тед Качиньский – бывший профессор математики и "извращенный гений", ставший известным как "Унабомбер", когда совершил серию таинственных взрывов, убивших трех человек и озадачивших ФБР.

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Террорист Качиньский умер

Качиньский, производил и отправлял много бомб, живя в примитивной хижине без водопровода в сельской местности штата Монтана. Его тело обнаружили ранним утром субботы. Мужчину доставили в местную больницу. Вскоре медики констатировали его смерть.

Он мертв,

– сообщила пресс-секретарь Федерального бюро заключенных Кристи Брессирс.

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Что известно о "Унабомбере" и его преступлениях

Качиньский скончался в возрасте 81 года. Он выпускник Гарвардского университета, нападал на ученых и владельцев компьютерных магазинов, даже пытался взорвать коммерческий авиалайнер во время единоличной террористической кампании с 1978 по 1995 годы против, как он считал, "зла современных технологий".

Полиция годами не имела "твердых" доказательств личности убийцы, поэтому окрестила его дело UNABOM. Прорыв произошел, когда Качинский направил СМИ свой манифест из 35 000 слов под названием "Индустриальное общество и его будущее", опубликованный в сентябре 1995 года.

Младший брат Качиньского, Дэвид, сообщил полиции, что идеи автора похожи на идеи Теда. Агенты арестовали "Унабомбера" в его каюте в апреле 1996 года.

Качиньский признал себя виновным по всем федеральным обвинениям, связанным со взрывами в 1998 году. Калифорнийский суд приговорил его к четырем пожизненным срокам плюс 30 лет заключения. В 2021 году из-за ухудшения состояния здоровья преступника перевели в Федеральный медицинский центр в Батнере, Северная Каролина.

"Унабомбер" Качиньский / Фото Федерального бюро расследований

Известно, что Теодор Джон Качиньский родился 22 мая 1942 г. в Чикаго в семье рабочего класса польско-американского происхождения. Он был умным, тихим ребенком, окончил среднюю школу в 15 лет и выиграл стипендию в Гарвардском университете, где изучал математику.

Хотя точно неизвестно, что заставило Качиньского направить свой талант во зло, одной из причин могло быть его участие в печально известном научном эксперименте в Гарварде. Там психологи подвергали студентов-добровольцев часам экстремального словесного и эмоционального насилия, пытаясь измерить, как люди справляются со стрессом. Эксперимент, который теперь считается неэтичным, длился три года.

Другие ссылаются на период детства Качиньского, когда он провел долгие периоды в изоляции из-за сильной вспышки крапивницы.

В 1967 году Качиньский получил степень доктора математики в Университете Мичигана, а затем устроился на работу ассистентом профессора в Калифорнийском университете в Беркли.

Он покинул свой пост и переехал в Монтану в 1971 году, где купил землю и построил дом из дегтя вблизи Линкольна. Качиньский был расстроен уничтожением окрестных лесов застройкой.

Кампания самодельных бомбардировок началась в 1978 году, когда он оставил сверток для профессора инженерии в Чикагском Северо-Западном университете. В результате взрыва полицейский получил легкие ранения. Пострадал аспирант колледжа, в руках которого разорвалась небольшая бомба, нанесшая поверхностные ожоги.

Затем "Унабомбер" нацелился на большую цель, заложив бомбу в 1979 году в грузовой отсек самолета American Airlines, выпустившего дым во время внутреннего рейса, заставив аварийно приземлиться в международном аэропорту Даллеса вблизи Вашингтона.

Это нападение привлекло внимание ФБР. Агенты потратили годы, пытаясь поймать террориста, не оставившего четких требований. Шестилетний период между 1987 и 1993 годами, в течение которого бомбы не посылались, еще больше смутил следователей.

Кстати, в 1980 году Качинский направил взорвавшуюся бомбу и ранившую президента United Airlines Перси Вуда в его доме в Иллинойсе. Первой жертвой террориста стал владелец компьютерного магазина Хью Скруттон. Он погиб, когда бомба, заряженная гвоздями и осколками, взорвалась на парковке магазина в Сакраменто, штат Калифорния, в 1985 году.

Поскольку его бомбы становились все более совершенными, Качиньский также убил рекламного менеджера Нью-Джерси Томаса Моссера, работавшего над улучшением общественного имиджа нефтяной компании Exxon. Далее, в 1995 году он убил Гилберта Брента Мюррея, руководителя группы лоббистов лесной промышленности в Калифорнии.

Обратите внимание!​ В общей сложности террорист применил 17 бомб, ранив около 25 человек. Некоторые из них потеряли зрение, слух или пальцы. Кстати, манифест "Унабомбера" также выпущен в Украине.