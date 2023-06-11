Тед Качинський – колишній професор математики та "перекручений геній", що став відомим як "Унабомбер", коли здійснив серію таємничих вибухів, що вбили трьох людей і спантеличили ФБР.

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Терорист Качинський помер

Качинський, виготовляв і відправляв багато бомб, живучи в примітивній хатині без водопроводу в сільській місцевості штату Монтана. Його тіло виявили рано-вранці суботи. Чоловіка доставили в місцеву лікарню. Незабаром медики констатували його смерть.

Він мертвий,

– повідомила речниця Федерального бюро в'язнів Крісті Брешірс.

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Що відомо про "Унабомбера" та його злочини

Качинський помер у віці 81 року. Він випускник Гарвардського університету, нападав на науковців, вчених і власників комп'ютерних магазинів та навіть намагався підірвати комерційний авіалайнер під час одноосібної терористичної кампанії з 1978 по 1995 роки проти, як він вважав, "зла сучасних технологій".

Поліця роками не мала "твердих" доказів щодо особи вбивці, тож охрестила його справу UNABOM. Прорив стався, коли Качинський надіслав ЗМІ свій маніфест із 35 000 слів під назвою "Індустріальне суспільство та його майбутнє", що був опублікованийу вересні 1995 року.

Молодший брат Качинського, Девід, повідомив поліції, що ідеї автора схожі на ідеї Теда. Агенти заарештували "Унабомбера" в його каюті в квітні 1996 року.

Качинський визнав себе винним за всіма федеральними звинуваченнями, пов'язаними з вибухами в 1998 році. Тож каліфорнійський суд засудив його до чотирьох довічних термінів плюс 30 років ув'язнення. У 2021 році через погіршення стану здоро'я злочинця перевели до Федерального медичного центру в Батнері, Північна Кароліна.

"Унабомбер" Качинський / Фото Федерального бюро розслідувань

Відомо, що Теодор Джон Качинський народився 22 травня 1942 року в Чикаго в родині робітничого класу польсько-американського походження. Він був розумною, тихою дитиною, закінчив середню школу в 15 років і виграв стипендію в Гарвардському університеті, де вивчав математику.

Хоча точно невідомо, що змусило Качинського спрямувати свій талант на зло, однією з причин могла бути його участь у сумнозвісному науковому експерименті в Гарварді. Там психологи піддавали студентів-добровольців годинам екстремального словесного та емоційного насильства, намагаючись виміряти, як люди справляються зі стресом. Експеримент, який тепер вважають неетичним, тривав три роки.

Інші посилаються на період дитинства Качинського, коли він провів довгі періоди в ізоляції через сильний спалах кропив’янки.

У 1967 році Качинський отримав ступінь доктора математики в Університеті Мічигану, а потім влаштувався на роботу асистентом професора в Каліфорнійському університеті в Берклі.

Він залишив свою посаду та переїхав до Монтани в 1971 році, де купив землю та побудував будинок з дьогтю поблизу Лінкольна. Качинський був засмучений знищенням навколишніх лісів забудовою.

Кампанія саморобних бомбардувань почалася в 1978 році, коли він залишив пакунок для професора інженерії в Чиказькому Північно-Західному університеті. Внаслідок вибуху поліцейський отримав легкі поранення. Постраждав аспірант коледжу, в руках якого розірвалася невелика бомба, яка завдала поверхневих опіків.

Опісля "Унабомбер" націлився на більшу ціль, заклавши бомбу в 1979 році у вантажний відсік літака American Airlines, який випустив дим під час внутрішнього рейсу, змусивши аварійно приземлитися в міжнародному аеропорту Даллеса поблизу Вашингтона.

Цей напад привернув увагу ФБР. Агенти витратили роки, намагаючись зловити терориста, що не залишив чітких вимог. Шестирічний період між 1987 і 1993 роками, упродовж якого бомби не надсилалися, ще більше збентежив слідчих.

До речі, у 1980 році Качинський надіслав бомбу, що вибухнула і поранила президента United Airlines Персі Вуда в його будинку в Іллінойсі. Першою жертвою терориста став власник комп'ютерного магазину Г’ю Скруттон. Він загинув, коли бомба, заряджена цвяхами й осколками, вибухнула на парковці магазину в Сакраменто, штат Каліфорнія, у 1985 році.

Оскільки його бомби ставали дедалі більше досконалими, Качинський також убив рекламного менеджера Нью-Джерсі Томаса Моссера, що працював над покращенням суспільного іміджу нафтової компанії Exxon. Далі, у 1995-му він вбив Гілберта Брента Мюррея, керівника групи лобістів лісової промисловості в Каліфорнії.

Зверніть увагу! Загалом терорист застосував 17 бомб, поранивши близько 25 людей. Деякі з них втратили зір, слух або пальці. До речі, маніфест "Унабомбера" також виданий в Україні.