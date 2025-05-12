Во Львове прошли Unbroken games: более 300 защитников соревновались в 8 видах спорта

306 военных, ветеранов и людей с инвалидностью, полученной на войне, соревновались во Львове ради поддержки, силы духа и восстановления. Участники проявили выносливость в восьми видах спорта во время Unbroken games.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета. В эти выходные Львов стал площадкой силы, выносливости и несокрушимости – здесь состоялись соревнования Unbroken games, участие в которых приняли 306 военных, ветеранов и людей с инвалидностью, полученной при исполнении служебных обязанностей.

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Во Львове провели масштабные соревнования для военных и ветеранов

Участники соревновались в двух категориях – любители и профессионалы, и демонстрировали силу духа в восьми дисциплинах: пауэрлифтинг, гребля на тренажере, стрельба из лука, настольный теннис, плавание, легкая атлетика, армреслинг и волейбол сидя.

Военные и ветераны показали пример мужества: смотреть видео

Победители в профессиональной категории получили денежные вознаграждения: 25, 15 и 10 тысяч гривен. Любители тоже не остались без подарков – организаторы подготовили для них призы и сюрпризы.

Самая главная похвала для нас - это довольные отзывы наших защитников и защитниц, которые спрашивают, когда будут следующие соревнования. Могу заверить, что мы будем ежегодно проводить такие игры, совершенствовать и масштабировать их,

– отметил руководитель офиса спорта Львова Антон Никулин.

Он подчеркнул, что Unbroken games – это не просто соревнования, а важный этап социализации и возвращения к полноценной жизни для тех, кто прошел ад войны.