Уничтожаем врага и берем оккупантов в плен, – Баканов обратился к украинцам в день 30-летия СБУ

Службе безопасности Украины 25 марта исполняется 30 лет. В условиях войны сотрудники спецслужбы уничтожают врага и берут оккупантов в плен.

Глава СБУ Иван Баканов по случаю 30-летия ведомства обратился к украинцам. Он отметил: что символично, что эта дата пришлась на тридцатый день войны.

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СБУ отмечает 30-летие в условиях войны

Война разделила нашу жизнь на "до" и "после", принесла много горя и испытаний. Но дала уверенность, что мы обязательно их преодолеем. Продемонстрировала, как сильно мы любим Украину и на какие жертвы готовы идти,

– заявил Баканов.

Он подчеркнул, что СБУ 30 лет получала бесценный опыт, чтобы именно сейчас его применить. Поэтому с первых минут войны Служба безопасности встала на защиту страны вместе с военными, коллегами по силовому блоку и волонтерами.

"Нет такой сферы, где СБУ не была бы привлеченной – от непосредственных боевых действий до гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается", – объяснил глава ведомства.

Спецслужба активно участвует в защите страны

Сотрудники СБУ, в частности Центра специальных операций "А", уничтожают врага и берут оккупантов в плен.

Контрразведка и департамент защиты национальной государственности регулярно задерживают российских агентов, диверсантов и коллаборантов.

Следователи СБУ фиксируют преступления врага и открывают уголовные производства.

Киберспециалисты Службы безопасности отражают хакерские и информационные атаки, организуют давление на инфраструктуру агрессора и помогают собирать данные о передвижении вражеской техники и ДРГ.

Баканов подытожил, что идет системная работа, которая не всегда публична, но крайне эффективна.

Он поблагодарил всех за работу, выразил соболезнования родным погибших сотрудников спецслужбы и подчеркнул, что Украина обязательно победит.

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